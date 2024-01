Zvaničnici čestitali rođendan Srpskoj: "Nikada se nećemo odreći 9. januara"

Zvaničnici Srpske čestitali su 9. januar, Dan Republike Srpske.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik čestitao je 9. januar, Dan Republike, objavivši povodom toga plakat "Simbol slobode" na društvenoj mreži "Iks".

Срећан Дан Републике Српске! ⚪️pic.twitter.com/REcaQ4yQ3r — Милорад Додик (@MiloradDodik)January 9, 2024

"Simbol slobode" je slogan ovogodišnjeg obilježavanja Dana Republike.

Dodik je ranije istakao da srpski narod u Republici Srpskoj obilježava 9. januar sa velikom ljubavlju i naglasio da je cilj srpskog naroda sloboda na ovim prostorima i Republika Srpska.

On je naveo da sloboda za Srbe nikada nije bila filozofska riječ, već egzistencijalna, i da je dovela do mnogih akcija, pa i do Republike Srpske.

"Ne želimo ni sa kim se da sukobimo, da budemo prijetnja, da nekoga napadnemo", poručio je Dodik.

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović poručila je da je 9. januar za Republiku Srpsku dan pobjede, simbol i praznik slobode.

Cvijanovićeva je naglasila da se Republika Srpska 9. januara ne može i nikada neće odreći.

"Zato ga ponosno proslavljamo i ove, kao i prethodnih godina, a tako će biti i ubuduće! Ne iz inata prema bilo kome, već iz ljubavi prema Republici Srpskoj", rekla je Cvijanovićeva.

Izvor: Srna

Ona je izrazila zahvalnost svima koji su u proteklom periodu dali doprinos u razvoju Republike Srpske, bilo da je riječ o onima koji su učestvovali u Odbrambeno-otadžbinskom ratu ili onima koji su prošli kroz različite političke procese i donosili teške odluke.

"Istrajali smo sve ovo vrijeme, istrajaćemo i u budućnosti", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je poručila da će Srpska i u budućnosti biti stabilna i istrajna.

"Kroz Dan Republike želimo da poželimo svim našim građanima mirnu i stabilnu Republiku Srpsku, uz naše obećanje da ćemo raditi da tako bude i u budućnosti", poručila je Cvijanovićeva.

Dan Republike Srpske čestitao je i predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković.

Vlada Srpske je na društvenoj mreži "Iks" objavila plakat "Simbol slobode", slogan ovogodišnjeg obilježavanja Dana Republike.

Višković je juče istakao da je za Srbe Srpska njihov branik i vječna kategorija čiji će se rođendan, 9. januar, uvijek slaviti.

On je rekao da se ne može osporavati datum nečijeg rođenja i poručio svima koji napadaju Republiku Srpsku da je to odraz njihove nemoći.

Izvor: Vlada RS

"Neshvatljivo je nekom osporavati datum rođenja. Ne može se dekretom mijenjati dan rođenja, ni pojedinca, a ni Republike Srpske, koja je stvorena 9. januara. Siguran sam da će Republika Srpska vječno biti branik srpskog naroda na ovim prostorima", rekao je Višković.

On je napomenuo da tamo gdje srpski narod nije imao svoju državu, nije imao ni slobodu, koja je svetinja za Srbe.

"Biće učinjeno sve da ne budu uzaludne žrtve date za Republiku Srpsku, kao i one iz Drugog svjetskog rata, već će se njegovati tradicija predata narednim generacijama u amanet", poručio je Višković.

Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić čestitao je svim građanima 9. januar - Dan Republike Srpske uz želju da njen 32. rođendan proslave ponosno i dostojanstveno, u miru, slozi, jedinstvu, te poruku da je obaveza svih da se čuva, jača i voli Srpska kao bastion odbrane interesa, slobode, nacionalnog i duhovnog identiteta srpskog naroda.

"Nikada nećemo prestati da slavimo Dan Republike, dan našeg ponosa i nacionalnog jedinstva, uprkos svim pritiscima i prijetnjama. Srpska je za nas najveća svetinja i to pravo niko ne može, niti smije da nam ospori! Stvorili smo je krvlju, odbranili u ratu, sačuvali u miru i slavićemo je zauvijek!", poručio je Stevandić u čestitki.

On je naglasio da je Republika Srpska najveća i najljepša pobjeda u čije temelje su ugrađeni životi hrabrih srpskih boraca kojih se treba sjećati sa najvećim pijetetom i odavati najviša priznanja, kao i ratnim vojnim invalidima i porodicama stradalih, saopšteno je iz Narodne skupštine Srpske.

Stevandić je naglasio da se sada jasno vidi značaj istorijske, vizionarske i državotvorne odluke poslanika Skupštine srpskog naroda u BiH, koji su 9. januara 1992. godine proglasili Republiku srpskog naroda u BiH, koristeći svoje demokratsko i ustavno pravo.

"Od tada do danas Republika Srpska je sve jača i prosperitetnija, uprkos svim izazovima i napadima. Važno je da nastavimo sa razvojem i jačanjem naše Republike, na radost svih naših građana i generacija koje dolaze. Neka nam živi Republika Srpska! Srećan vam Dan Republike!", poručio je Stevandić.

NAPOMENA:

Odredbe Zakona o Danu Republike Srpske i datum obilježavanja nisu u skladu sa Ustavom BiH prema mišljenju Ustavnog suda BiH, ali ovaj praznik u Srpskoj svakog 9. januara obilježavaju institucije, političke stranke i većina građana.

(Srna/Mondo)