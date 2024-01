Samo jedna tačka na dnevnom redu: Sutra vanredna sjednica Skupštine grada Banjaluka

Vanredna sjednica Skupštine grada Banjaluka, sa jednom tačkom dnevnog reda - realokacijom budžetskih sredstava u javnim ustanovama za koje je to potrebno, biće održana sutra.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Predsjednik gradskog parlamenta Ljubo Ninković je napomenuo da je riječ o jednoj tački sa nekoliko realokacija, u vezi sa javnim ustanovama, te naveo da je prije sedam dana u dogovoru sa koalicionim partnerima zakazao vanrednu sjednicu gradskog parlamenta.

"Pošto smo razriješili dilemu vezanu za usvajanje rebalansa za 2023. godinu, odnosno Ministarstvo finansija je poslalo tumačenje da ne postoji mogućnost usvajanja rebalansa budžeta grada za 2023. godinu u januaru 2024. godine - ostalo je da do 31. januara možemo vršiti realokaciju sredstava", rekao je Ninković.

Ninković je rekao da Kabinet gradonačelnika treba da dostavi materijal za vanrednu sjednicu, a da do danas do 13.00 časova nije stigao nijedan koji se odnosi na realokaciju sredstava.

"Do sada nismo imali nijedan zahtjev Gradske uprave za realokaciju sredstava. Da bismo razriješili i tu dilemu i zaista pokazali korisnicima da nam je namjera da izađemo u susret - zakazali smo vanrednu sjednicu sutra za 9.00 časova", rekao je Ninković.

On je izrazio nadu da će do ujutru do 8.00 časova dobiti materijal, te pojasnio da će, budući da je uskraćeno pravo odbonika da 24 časa prije ulože amandmane, na sjednici morati da konstatuju da je neophodno izglasati da je riječ o važnosti funkcionisanja javnih ustanova.

"Nakon toga ćemo sigurno morati da damo pauzu dva do tri časa kako bi odbornici mogli da upute amandmane jer je to izmjenama i dopunama Poslovnika dozvoljeno. Pitanje je da li ćemo zaista početi u 9.00 časova", napomenuo je Ninković.

Novembarske naknade za tuđu njegu i pomoć puštene su u petak, 5. januara, na račune roditelja i staratelja djece sa poteškoćama u razvoju, kao i za lične invalidnine djeteta. Prevoznici koji vrše usluge javnog prevoza i dalje nisu dobili svoja sredstva, a radnici Gradske uprave nisu dobili decembarske plate, već im je 5. januara isplaćen regres.

(Srna)