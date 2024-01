Dodik nakon sastanka "Trojke": Najvažnije da se čim prije sprovede u djelo ono što je dogovoreno

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je sastanak predstavnika vlasti na nivou BiH u Laktašima bio korektan, jedan od produktivnijih i da je sad najvažnije da se ono što je dogovoreno o Izbornom zakonu i implementira.

"Mislim da možemo to da uradimo. Mi ćemo vrlo brzo da se vidimo i naši ljudi će raditi na tome, prije svega na dokumentu. Treba reći da već dugo radi interresorna radna grupa koja se bavi izborima, tako da je to u većini spremljeno. Treba samo da se ugrade ove stvari koje smo mi dogovorili", rekao je Dodik novinarima u Beogradu.

Govoreći o tome šta je konkretno dogovoreno na sastanku u Laktašima u četvrtak, 18. januara, Dodik je rekao da to javnost već zna.

"Dogovoreno je da se ide na izbore, da se za zakon koji je došao u Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH ne glasa, da se vrati u redovnu proceduru, da se izrade dopune Izbornog zakona koje bi podrzumijevale i određeni stvari vezano za integritet, kako oni to zovu", naveo je Dodik.

On je naglasio da je dogovoreno da budu zatvorene liste, bez preferencijala, da se cenzus podigne sa tri na pet posto za parlamentarne izbore, da za lokalne izbore to bude četiri odsto.

"Dogovorili smo i da se ugradi mehanizam obaveznosti glasanja, a oni koji ne budu glasali imaće mandatnu kaznu koja će ići u fond entiteta koji će moći sutra da se koristi za izgradnju, opremanje škola, vrtića, u obrazovnom smjeru bilo šta", naveo je Dodik.

On je dodao da su to suštinske stvari koje su dogovorene i da mandat pripada stranci, da se onemogući politička korupcija koja je do sada bila izražena u tom pogledu.

"Meni je drago što smo imali taj dogovor, koji, kako vidite, ne spore ni naši partneri iz `trojke`", rekao je Dodik.

Dodik, koji je i predsjednik Republike Srpske, naglasio je da treba dati šansu dogovoru koji je postignut.

On je naveo da su lideri stranke Narod i pravda Elmedin Konaković i SDP-a BiH Nermin Nikšić veoma korektno interpretirali rezultate dogovora.

"Meni je žao što je to procurilo u javnost. Ja sam sačinio kako je to uobičajeno jedan pregled tih stavova, dostavio sam ih partnerima u Federaciji BiH. Nažalost, to se pojavilo u FBiH kod medija. Pokušavaju da to nešto opet problematizuju, kao što vidite iz reakcije `trojke`, gotovo 90 odsto je identično svemu onome što je rečeno", rekao je Dodik.

On je istakao da ono što je u nacrtu dokumenta napisano o izborima u cijelosti dogovoreno.

"To je potvrđeno i ja želim da zahvalim Konakoviću, Nikšiću, (lideru Naše stranke Edinu) Forti, (predsjedniku HDZ-a BiH) Draganu Čoviću, mislim da je to bio jedan od produktivnijih sastanaka, a sada želimo da vidimo da se to implementira", rekao je Dodik.

Lideri političkih stranaka koje učestvuju u vlasti na nivou BiH na sastanku u Laktašima u četvrtak, 18. januara, postigli su značajan napredak o pitanju Izbornog zakona BiH koji će se finalizirati tokom februara, saopšteno je iz SNSD-a nakon sastanka.

