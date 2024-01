Vukanović o sastanku opozicije i izborima u Banjaluci: Možda i mi kandidujemo nekog, treći smo po snazi u gradu

Narodni poslanik i lider Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović najavio je mogućnost da i njegov politički pokret ima kandidata za gradonačelnika Banjaluke. Nedvosmisleno poručuje da neće podržati Draška Stanivukovića.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Predstavnici PDP-a i SDS-a razgovarali su danas u Banjaluci nastupu na ovogodišnjim lokalnim izborima, na kojima, po svemu sudeći, opozicija neće imati zajedničkog kandidata.

Predsjednik SDS-a Milan Miličević najavio je mogućnost da ova stranka izađe sa svojim kandidatom za gradonačelnika Banjaluke. S druge strane, iako nije zvanično odlučeno u PDP-u, aktuelni gradonačelnik Draško Stanivuković već je u nekoliko navrata najavio da će pokušati osvojiti drugi mandat na predstojećim lokalnim izborima, a svoju kandidaturu najavila je i Jelena Trivić, predsjednica Narodnog fronta.

Analizirajući opisane najave, Nebojša Vukanović za MONDO najavljuje da će Lista za pravdu i red možda predložiti svog kandidata za gradonačelnika Banjaluke i da taj pokret ima dovoljno političke snage za to.

"Mi smo bili jači od SDS-a još dok je Milan Radović bio u toj stranci. Čak je i Radović, koji je osvojio mandat, otišao iz SDS-a. Naš uticaj i ugled u Banjaluci je veliki. Imali smo skoro osam odsto podrške na prvim izborima i ne isključuje se mogućnost da mi nađemo kandidata koji ne bi bio samo kandidat Liste za pravdu i red nego ličnost koja bi mogla da dobije širu podršku i pomrsi konce ovim tajkunima i SNSD-u. Nema razlike između ovih zgradoljubaca koji su bili prije i Draška Stanivukovića i njegove saradnje sa Kajom, Vedranom Jarićem i krupnim kapitalom", rekao je Vukanović.

Vukanović podsjeća da je na sastanku sa PDP-om jasno poručio da neće pružiti podršku Drašku Stanivukoviću.

"Jasno smo podvukli da Draško Stanivuković ne može imati našu podršku i da treba da se pronađe drugo rješenje ukoliko žele da Banjaluka ostane opoziciona. Draško Stanivuković nije opozicionar već privjesak vlasti", naveo je on.

Vukanović je rekao da će se odazvati sastanku koji je danas najavio i predsjednik Srpske demokratske stranke Milan Miličević gdje će iznijeti svoje zamjerke na račun SDS-a.

"Čuo sam se danas sa Miličevićem, pozvao nas je i imaćemo razgovor sa SDS-om za nekih 10-ak dana. Imamo neke urgentne tačke, a tiču se Sokoca i Ugljevika i Vasilija Perića (načelnik opštine Ugljevik), jer ih zbog tamošnje fuzije čelnika SDS-a sa SNSD-om ne možemo prodržati. Tu su naši stavovi kristalno jasni", kaže Vukanović.

Na pitanje da li će opozicija biti razjedinjena na predstojećim izborima, Vukanović je izrazio nadu da će odgovarajuće rješenje ipak biti pronađeno, a u Banjaluci to rješenje, po Vukanoviću, znači "uklanjanje" Stanivukovića.

"Opozicija može biti razjedinjena. Nećemo biti sluge mafije. Stanivuković je sluga mafije i on ne može imati podršku. Mi se nadamo da će biti dovoljno zdravog razuma, prije svega u PDP-u, da uklone Stanivukovića sa izbora ili da ga izbace iz partije. On je napravio štetu cijeloj opoziciji, ne samo PDP-u i ako on bude kandidat, to će biti veoma loše. Mi se ne možemo baviti stvarima u drugoj stranci ali ne možemo podržavati lažne opozicionare kao što smo imali situaciju kod Miće Mićića, Obrena Petrovića i Borisa Jerinića. Nema razlike između njih i Stanivukovića. Možda je on čak i na neki način jasniji u tim svojim simbiozama sa Dodikom", optužuje Vukanović.

Za svoj politički pokret narodni poslanik iz Trebinja tvrdi da je treći po snazi u Banjaluci te da je na njima velika odgovornost da pokušaju naći najbolje rješenje "kako bi Banjaluka ostala opoziciona".

Lider Liste za pravdu i red nije bio konkretan po pitanju podrške Jeleni Trivić i njenoj kandidaturi na predstojećim izborima.

"Ima još pola godine (za objavljivanje kandidatura) pa ćemo vidjeti", zaključio je Vukanović.

(MONDO)