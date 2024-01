Jelena Trivić spremna "za bitku": Kandidovaće se za gradonačelnicu Banjaluke (VIDEO)

Predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić je u jutarnjem programu BHRT-a govorila o brojnim aktuelnim političkim temama te je potvrdila da će se kandidovati za poziciju gradonačelnice Banje Luke.

Potvrdila je da je spremna za kandidaturu na mjesto gradonačelnice Banje Luke.

"Ne bježim od kandidature za gradonačelnika Banjaluke. Stanivuković je druga kolona režima, a ne opozicije. Spremna sam da idem u bitku. Očekujem podršku naroda koji je umoran od SNSD-a i od gradonačelnika koji se pokazao kao njihova kopija. Vjerujem da će se iskrene opozicione snage okupiti oko moje kandidature", poručila je Trivić.

Istakla je da će Narodni front podržati Ljubišu Petrovića za gradonačelnika Bijeljine, bez obzira na stav SDS-a u Banjaluci.

“Podržaćemo i Lazara Radana, kandidata Liste za pravdu i red u Trebinju”, rekla je Trivićeva.

Trivić je na pitanje šta misli o susretu vladajućih u Laktašima kazala da je "degutantno komentaristati okupljanja na imanjima".

"Trojki je stalo do zvaničnog otvaranja pregovora toliko da su spremni da idu Dodiku na imanje. S druge strane Dodiku je stalo da se pokaže kao faktor rješenja krize, on ih uzrokuje pa kaže ja sam spasilac, iako je uvijek on uzrok krize", kazala je Trivić.

Ponovila je kako je smiješno vjerovati da se predsjednik Srpske Milorad Dodik zalaže za fer izbore te da je to isto "kao i vjerovati u djeda mraza".

Istakla je da ne vidi smisao u ovakvim sastancima te da se EU želi zavarati "pokušajem dogovaranja".

"Trojka želi da kaže ovo je istorijski dan za BiH, a građani neće osjetiti nikakav napredak, otvaranje pregovora ne donosi ništa konkretno", istakla je Trivić.

