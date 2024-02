Dodik tvrdi da dobija otvorene prijetnje u FBiH: "Vodimo računa kada odlazimo tamo"

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da ima otvorene prijetnje u Federaciji BiH, što se moglo i čuti i vidjeti.

Izvor: Srna/Jelena Savić

“Odavno smo nesigurni i o tome dugo vremena vodimo računa kada odlazimo tamo”, rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

Dodik je podsjetio da je, dok je bio član Predsjedništva BiH, imao dodatno obezbjeđenje iz Republike Srpske, što u FBiH čak i nisu znali.

Takođe je poručio da nema koalicije na nivou BiH već da postoji samo partnerstvo, te poručio da se američka administracija i ambasador SAD Majkl Marfi ne bi trebali baviti pitanjima integracija BiH u EU, kao ni ilegalni visoki predstavnik, jer su oni glavni krivci za propast svih dogovora koji su ranije usaglašeni sa liderima stranaka “trojke”.

“To je stari manir Amerikanaca. Mi smo imali dogovor o zakonu o sprečavanju sukoba interesa i Sudu BiH, dok se ambasador nije upetljao u to i govorio gdje treba biti sjedište, što je neobično za nekog ambasadora. Mi smo predodređeni da budemo krivi, ali ovo je apsolutno pretjerano petljanje Marfija u unutrašnje stvari u BiH”, rekao je Dodik na konferenciji za novinare u Banjaluci nakon sjednice Predsjedništva stranke.

On je rekao da je Marfi, koji je ambasador samo za Federaciju BiH, ostvario uticaj na lidere stranaka “trojke”, te na taj način remeti dogovor iz Laktaša i Sarajeva.

“Ljudi iz `trojke su dva dana bili euforični nakon dogovora iz Laktaša, da bi nakon intervencije američkog ambasadora sve zaustavili”, naveo je Dodik, koji je i predsjednik Republike Srpske.

On je rkeao da je pitao lidere “trojke” da li su dogovorili sve, što su oni i potvrdili, ali da su kasnije povukli saglasnost sa dogovorenih pitanja.

“I sad je Dodik kriv. To meni ne znači ništa. Meni je važno da ne propustim priliku da ojačam Republiku Srpsku”, ukazao je Dodik.

Ne može se, rekao je on, donijeti zakon o sukobu interesa na nivou BiH, a da on tretira i Republiku Srpsku jer se time gubi zakonodavna nadležnost Republike Srpske, a to je isključivo nadležnost Srpske.

“Mi ćemo donijeti taj zakon i mi taj zakon i imamo. To se reguliše u skladu sa evropskim praksama. Ovdje hoće da se širi nadležnost Tužilaštva i Suda BiH, i da je u nadležnosti Suda BiH onaj ko prekrši zakon o sukobu interesa. Onda će ljude iz Republike Srpske i opština dovoditi na suđenje u Sarajevo. To je njihov cilj”, rekao je Dodik.

On je dodao da se s tom namjerom jača neustavna pozicija Suda i Tužilaštva BiH koji su vještačka i inkvizicijska kategorija.

“To su kolonijalni instituti, a nisu nikakve priče o vladavini prava. To je poznati manir kolonijalista da svakom ko je izabran na izborima da se pokušava minimizirati demokratski kapacitet, i da se to prenosi na neizabrane sudije i tužioce koje biraju stranci, kao što je ovdje”, rekao je Dodik.

On je pojasnio da se preko Visokog sudskog i tužilačkog savjeta ne može izabrati nijedan sudija i tužilac za koje ne daju prethodno saglasnost u američkoj ambasadi.

“Oni odgovaraju njima, a ne našoj javnosti. To je suptilna igra. Spremni smo da glasamo za zakon o sukobu interesa ako se on odnosi na institucije BiH“, naveo je Dodik”, naveo je Dodik i ukazao da je to ranije i bilo dogovoreno s “trojkom”, ali da je nakon reagovanja Amerikanaca opet problematizovano to pitanje.

(Srna/MONDO)