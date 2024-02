Sastanak lidera: Dogovoreno da se do kraja naredne sedmice usvoje tri EU zakona

Lideri parlamentarnih stranaka koje čine većinu na nivou BiH dogovorili su danas Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorističkih organizacija, kao i tri radne grupe koje bi trebalo da usaglase zakone o sukobu interesa, sudovima i Izborni zakon.

Izvor: Nataša Čerimidžić/Srna

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da politička partija koju on predstavlja zagovara evropski put BiH, ali bez bilo kakvog uplitanja Kristijana Šmita (kojeg vlasti Republike Srpske ne priznaju za visokog predstavnika).

"Evropski put podrazumijeva da ništa nema da nameće ovaj lažni visoki predstavnik koji se ovdje šepuri po BiH", rekao je Dodik na zajedničkoj konferenciji za novinare nakon sastanka u Sarajevu.

Dodik je poručio da, ukoliko Šmit išta učini, dogovori sa sastanaka ne važe i u tom slučaju nema evropskog puta za BiH.

"Ako mogu da idu s njegovim odlukama ili samo svojim, onda neka idu. Mi u tome nećemo učestvovati, šta god to bilo", poručio je Dodik.

On je rekao da je ubijeđen da se može doći do usaglašenog teksta zakona o sukobu interesa na nivou institucija BiH.

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović je izjavio da je realan termin da u narednih sedam dana, a najkasnije do kraja naredne sedmice budu usaglašena tri zakona - o Sudu BiH, o sukobu interesa i izborni zakon.

"Svako je dao jednu osobu koja može kompetentno pregovarati i konsultovati se sa svojim političkim opcijama kako bi se to sve usaglasilo. Ako to uspijemo, onda bi krajem naredne sedmice održali sastanak u Mostaru kako bi taj posao bio potpuno završen. Savjet ministara i parlament bi onda održali hitnu sjednicu da to sve usvoje i da mi ispoštujemo to sve što smo dogovorili", rekao je Čović.

On je rekao da je ostalo još par programa koje Savjet ministara može raditi u dogovoru sa svim opcijama, s obzirom na to da oni ne idu na parlament, kako bi zaista do kraja februara završili sve.

"Uslov je da vrlo jasno znamo s naše strane, ako ovo sve završimo, a čini mi se da možemo, da imamo precizan termin, datum otpočinjanja procesa pregovora (sa EU)", rekao je Čović.

On je istakao da su prvih sat vremena sastanka posvetili analizi zaključaka iz Laktaša, jer je bilo različitih spekulacija oko toga.

"Čini mi se da je atmosfera bila dobra i nadam se da će i mediji na adekvatan način pratiti tu atmosferu kako je ne bi kontaminirali kao što je bilo dan ili dva nakon izvrsnog razgovora u Laktašima", rekao je Čović.

Lider HDZ-a BiH je istakao da je zakon o sprečavanju pranja novca već formalno završio svoj put i "ne diraju ga više".

Predsjednik SDP-a Nermin Nikšić rekao je da lideri danas nisu govorili o konkretnim rješenjima zbog čega će predstavnici ove stranke intenzivno raditi pod koordinacijom resornog ministra pravde u Savjetu ministara.

On je istakao da su svaki put bliže dogovorima i rješavanju.

"Kad sjedimo ocjenjujemo da je važno da ispunimo uslove da bi dobili pregovore za članstvo u EU", dodao je Nikšić.

Prema njegovim riječima, razgovarali su da insistiraju da, ako dođe do pregovora, BiH odmah dobije i datum kako bi vidjeli da se prepoznaje ono što se radi u BiH.

Srna/Mondo