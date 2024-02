Nestorović priznao: Poslušao sam Dodika, rekao mi je da sedam ljudi ne može ništa da vodi

Poslušao sam Milorada Dodika koji mi je rekao da sedam ljudi ne može ništa da vodi. Zato osnivamo stranku „Pravi Mi“ čiji ću biti lider, rekao je za Sputnjik Branimir Nestorović, nosilac liste "Mi – glas iz naroda".

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Nestorović smatra da je sve što se ovih dana dešava sa Pokretom – unaprijed smišljeno.

"Ja sam zapravo izbačen i uklonjen da ne bih imao kontakt sa članovima, a prije svega sa ljudima koji su mi dali povjerenje. Nisam se prodao vladajućoj koaliciji. Vrlo brzo ćemo znati ko se zapravo prodao. Ovo je ružna priča koja će se uskoro završiti, vrlo iznenađujuće", rekao je Nestorović.

Nestorović je istakao da je ono što se dogodilo u četvrtak, kada su on i Aleksandar Pavić napustili sastanak pokreta, moralo da se desi, jer su se osnivači u stavovima mnogo razmimoišli. Sebi prebacuje samo jedno, što nije otišao ranije.

Upitan da li je na spornom sastanku prvi put ultimativno predložili da bude predsjednik, kako tvrde predstavnici suprotnog dijela pokreta, Nestorović je rekao da jeste.

"Zato što je napravljen haos u pokretu, počele su da se događaju čudne stvari. To sam uradio na nagovor Siniše Ljepojevića koji sad mijenja priču i govori da nismo bili pokret lidera. Da li zaista mislite da ja nisam mogao da osnujem svoj sopstveni pokret i budem predsjednik, da li ima neko ko u to vjeruje? Da sam htio da budem predsjednik, bio bih od samog početka. Cijela priča je potpuno smješna. Sve je bilo pripremljeno da oni mene izbace iz pokreta. U roku od 10 minuta izbrisali su sve moje pristupe pokretu, sajtu i svemu. To u 10 minuta ne može da se uradi tek tako. To je bio dvorski pokušaj puča", kazao je Nestorović.

Takođe, Nestorović je kazao da je odluku o tome da bude šef pokreta nakon razgovora sa Miloradom Dodikom.

„On je rekao da je ovo što mi radimo političko samoubistvo. Da sedam ljudi ne može da vodi ništa. To je tačno, po sedam dana se nismo sastajali, u međuvremenu se problemi nagomilavaju, niko ništa ne rješava, diskoordinacija je potpuna. Dodik mi je rekao još jednu stvar, pokret možeš da praviš samo sa političkim istomišljenicima, a Branko Pavlović to nije. To su sugestije koje mi je rekao Dodik, koje sam usvojio“ pojašnjava Nestorović.

Dodik je danas bio kategoričan da niti je on šta tražio od Nestorovića, niti je on njemu šta govorio.

“Pokušao sam da mu kažem da bi bilo dobro da se formira vlast u Beogradu kako bi se vlast stabilizovala. Oni imaju neke svoje stavove. Nisu svi SNS i SNSD, eto”, dodao je Dodik.

