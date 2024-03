Mazalica: Kada bi spojili Goricu i Igora, ta ličnost bi mogla da zamijeni Dodika na čelu SNSD-a

Srđan Mazalica, poslanik u NSRS pojasnio je kakvu funkciju u SNSD-u obavlja Igor Dodik, sin Milorada Dodika, predsjednika RS.

Izvor: Srna

"Funkcija organizacionog sekretara SNSD-a na koju je imenovan Igor Dodik nije posebno zanimljiva. Ta funkcija podrazumijeva često odsustvo od kuće, rad na terenu, rad sa ljudima, rješavanja problema. Moguće i da nije bilo zainteresovanih kandidata za to mjesto, pa je Igor Dodik „uskočio“", rekao je Mazalica za MojuHercegovinu odgovarajući na pitanje da li postoji nezadovoljstvo dijela rukovodstva stranke tim imenovanjem.

Mazalica nije štedio pohvale na račun sina predsjednika Republike Srpske.

"Smatram Igora Dodika kvalitetnim momkom. Blage je naravi, taktičan, umjeren. Mislim da vladaju nepodijeljene simpatije prema njemu kada je u pitanju stranačka baza. Iskren da budem, mislim da je on dobro rješenje za tu poziciju. Nemam namjeru da podilazim ni njemu, ni njegovom ocu, ali koliko ga ja poznajem i koliko je on u stanju da obradi određene informacije o nekim stranačkim i organizacionim pitanjima u vrlo kratkom periodu i donese određena rješenja, nema razloga da ga diskriminišemo zbog toga što je sin predsjednika stranke. Ja svakako ne mogu da bilo šta drugo kažem zato što je i moj otac nekad bio predsjednik Gradskog odbora SNSD-a", rekao je Mazalica.

On je potom odgovorio i na pitanje da li može da zamisli Igora Dodika jednog dana na čelu najveće partije u Srpskoj.

"Mislim da to njega i ne zanima. On možda nije u duši političar onako kako je Milorad Dodik. Kad bi od Gorice i Igora napravili jednu osobu, mislim da bi to bio dobar spoj. Ta ličnost bi možda mogla da zamijeni Milorada Dodika. Mislim da SNSD ima kvalitetnih kadrova koji bi mogli obavljati funkciju predsjednika stranke. Iskreno se nadam da će na čelu SNSD-a još dugo biti Milorad", zaključio je Mazalica.

