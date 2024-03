Dodik: RS ne može prihvatiti Šmitovo nametanje, on i Marfi su u patološkoj simbiozi

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je danas da Srpska ne može da prihvati da živi u uslovima nametnutih propisa, poručujući da Kristijan Šmit nema ništa sa izbornim procesom u BiH.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

Dodik je naglasio da bi eventualno nametanje izmjena Izbornog zakona predstavljalo poništenje svih izrečenih vrijednosti do sada, pa i onih o EU o kojima je govoreno, pogotovo u posljednje vrijeme kada je EU otvorila sa BiH pregovarački status.

"Onda je to sve laž. Ako je on taj koji to čini, onda je to laž. Neko laže debelo ovdje. Ili je riječ o tome da se nekoliko dana nakon ove odluke u Briselu pojavljuje neko ko to sve ruši, a ruši taj koji se lažno predstavlja kao visoki predstavnik, koji, koliko znam, isključivo sluša američkog amabasadora u BiH Majkla Marfija i njih dvojica u jednoj patološkoj simbiozi pokušavaju da nametnu što veće zlo svim narodima ovdje u BiH", izjavio je Dodik novinarima u Sijekovcu povodom najave Šmita o mogućnosti nametanja Izbornog zakona BiH.

Dodik: Ostajemo pri namjeri da Republika Srpska donese svoj izborni zakon, "ali želimo da damo šansu dogovoru...nismo naivni ni glupi"pic.twitter.com/qdxP36AE83 — Mondo (@MondoBH)February 14, 2024

Dodik je rekao da Šmit pokušava da to prođe, a ako prođe sljedeće što će nametnuti biće zakon o imovini.

"Šmit nema ništa ni sa imovinom ni sa izbornim procesom, to je vlasništvo naroda koji žive u BiH. Ako krenete na to, onda mi moramo preduzeti mjere, a mi smo rekli koje ćemo mjere preduzeti", istakao je predsjednik Srpske.

On je rekao da svi zakoni u BiH nisu ništa manje vrijedni nego njemački.

Dodik je naglasio da nema zemlje na svijetu u kojoj bi stranac ili neko strano tijelo regulisalo izborni proces.

"Šmit želi da pokaže da je tu i da opravda svoju platu od 25.000 evra mjesečno i da nahrani sujetu Marfija", rekao je Dodik.

Kristijan Šmit najavio je da će nametnuti izmjene Izbornog zakona BiH, odnosno da će "ako ne bude dogovora, preduzeti mjere", dok je Ambasada SAD u BiH odbila prijedlog izmjena ovog zakona od Ministarstva pravde u Savjetu ministara.

(RTRS/MONDO)