GRMUŠA O PDP-u NAKON KANDIDATURE STANIVUKOVIĆA: Došlo je do "genetske modifikacije" principa - ostajem običan član

Odbornik PDP-a u Skupštini grada i jedan od potpredsjednika stranke koji su otvoreno istupili protiv nove kandidature Draška Stanivukovića za gradonačelnika Banjaluke, kaže da će ostati u PDP-u kao običan član ali sa voljom da mijenja stvari.

Izvor: Aleksandar Čavić, Gradska uprava Banjaluka

Komentarišući odluku stranke od ponedjeljka da podrži Stanivukovićevu kandidaturu, Grmuša je rekao da poštuje pravo većine kakve god odluke donosili, ali da zadržava svoje pravo da donosi odluke kakve misli da treba. To znači, nastavlja, da će ostati dosljedan svojim stavovim koji su odavno poznati.

"Najvažnije je da Banjaluka i Republika Srpska dobiju jednu referentnu alternativu kada je riječ o pogubnim i negativnim praksama koje su zarobile ovaj narod. To se prije svega odnosi na potrebu za izgradnjom vladavine prava, pravne države i izgradnju svih onih mehanizama koji će nepotizam, korupciju, neznanje, nestručnost i ovu sveopštu agoniju da zaustave. To su sve programski principi koji su zapisani u osnovnim dokumentima PDP-a. Moram da kažem da sam ih u najvećoj mjeri ja pisao u posljednih sedam godina i smatram da je prioritet boriti se za to", rekao je Grmuša za Mondo.

Najavio je da će ostati, kako je rekao, običan član PDP-a i da ga ne zanima da bilo gdje ide.

"Mislim da kao običan član PDP-a imam i pravo i obavezu da na ovim stvarima insistiram do kraja. Ko god na političkoj sceni Banjaluke i Republike Srpske bude spreman da na ovome radi, pa i mimo ljudi u PDP-u koji očigledno smatraju da neke stvari treba genetski modifikovati, ja ću biti na raspolaganju da dam svoj puni doprinos", objasnio je Grmuša dodavši da se uvijek vodio maksimom da je "važnija patrija nego partija".

Što se tiče funkcije potpredsjednika PDP-a najavljuje da će odluku o ostanku na tom mjestu, ili ostavci, objaviti nakon konsultacija sa dva druga potpredsjednika PDP sa kojima dijeli političke stavove.

"Lično, već sam istakao da neću na odborničku listu sa čijom politikom se ne slažem, a sasvim je ok biti običan član PDP koji djeluje bez funkcija i pun dodatnog elana koji je ustostručen", zaključio je Grmuša.

Predsjedništvo PDP-a je u ponedjeljak odlučilo da kandidat za gradonačelnika Banjaluke bude dosadašnji gradonačelnik Draško Stanivuković.

Protiv kandidature još od ranije bili su potpredsjednici stranke Ljubiša Krunić, povjerenik stranke u Trebinju i delegat u Vijeću naroda RS, Milko Grmuša, odbornik u Skupštini grada Banjaluka i Igor Crnadak, šef Kluba poslanika PDP u Narodnoj skupštini RS.

Sukob na relaciji Stanivuković - Crnadak i Grmuša eskalirao je ove godine, a Crnadak je otvoreno poručio da je Stanivuković kandidat SNSD-a.

(MONDO)