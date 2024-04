TITOVA POSTALA ULICA REPUBLIKE SRPSKE: U Srebrenici promijenjeni nazivi ulica uz negodovanje bošnjačkih odbornika

Skupština opštine Srebrenica usvojila je odluku o promjeni naziva ulica u ovom gradu.

Riječ je o dvadeset ulica, od kojih će se dosadašnja Maršala Tita zvati ulica "Republika Srpska". Trg Mihajla Bjelakovića preimenovan je u Trg Republike Srpske, a Srebreničani će, između ostalih, dobiti i ulice "Meše Selimovića", "Skendera Kulenovića" i "Ive Andrića".

Klub Bošnjaka je, zbog ove tačke dnevnog reda, napustio sjednicu Skupštine Srebrenice i od Kristijana Šmita zatražio poništavanje ove odluke, prenosi RTRS.

Neke ulice ponijeće ime "Gorana Zekića", "Koste Todorovića" i to one koje su do sada asocirale na Drugi svjetski rat.

Neke ulice ponijeće ime "Gorana Zekića", "Koste Todorovića" i to one koje su do sada asocirale na Drugi svjetski rat.

Za ovu odluku glasale su sve srpske političke partije.

"Mi smo morali ići u promjene naziva ulica, jer nam je cijela Srebrenica "B.B.". Vrijednosti Јosipa Broza Tita su uništene, uništili smo ih svi u Јugoslaviji. Zašto bi u Srebrenici bila ulica Maršala Tita, ako ne baštinimo njegove vrijednosti", rekao je Momčilo Cvjetinović, predsjednik OO SDS-a Srebrenica.

Radomir Pavlović, predsjednik OO SNSD-a u Srebrenici ističe da ne vidi razlog zbog čega se ulice u ovoj opštini ne bi mijenjale.

"Ulice u Federaciji BiH su davno promijenjene. Davno sam predlagao Trg Republike Srpske u Srebrenici", rekao je Pavlović.

Klub Bošnjaka, odnosno, odbornici SDA protiv su ove odluke, zbog čega su i napustili sjednicu Skupštine i pozvali predstavnike međunarodne zajednice da je poništi.

"Mi ćemo još raspravljati ali u svakom slučaju pozivamo visokog predstavnika u BiH da nešto preduzme po tom pitanju", istakao je Amlir Dudić, šef Odborničkog kluba SDA Srebrenica.

Načelnik opštine Srebrenica Mladen Grujičić rekao je da su nazivi ulica bili manje-više usaglašeni, ali u izboru nisu učestvovali članovi iz Bošnjačkog naroda zbog, kako je naveo "pritiska i bojkota".

Pita, zašto bi nekom smetao naziv Republika Srpska.

"Bošnjački dio komisije napustio je istu jer su instruisani iz Sarajeva. To su uradili i kad su bili izbori, i onda su krivi svi ostali samo nisu krivi oni koji su bili inicijatori", naveo je Grujičić.

Tačka o izmjenama naziva ulica ranije je skinuta sa dnevnog reda sjednice Skupštine koja je bila zakazana za 29. februar.

Većina ulica dobila je nazive polovinom 20. vijeka, koji su bili do 1996. godine, kada je donesena odluka da se svi nazivi ulica promijene. Odlukom nove skupštinske većine u kojoj je bilo i Bošnjaka, 2002. godine, vraćeni su stari nazivi ulica.

