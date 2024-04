VUČIĆ TVRDI: Rezulucija o Srebrenici naići će na protivljenje i uzdržanost u UN

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će 2. maja na glasanju u Generalnoj skupštini UN o prijedlogu sporne rezolucije o Srebrenici više biti zemalja koje će biti uzdržane i glasati protiv nego za rezoluciju.

Vučić je rekao da će biti interesantno na glasanju i poručio da neprijateljima Srba i Srbije neće biti tako lako kako su zamislili, ističući da otpor postaje sve veći.

On je ocijenio da će protiv rezolucije glasati oni koji razumiju da je to politika i da je to potrebno za neke geopolitičke ciljeve protiv jednog malog, hrabrog naroda, koji se usprotivio toj vrsti hegemonije i dominacije i koji želi da bude slobodan.

"I to razume sve veći broj država", rekao je Vučić za TV "Pink".

On je napomenuo da će sutra poslije podne otputovati za Njujork gdje planira da se sastane sa predstavnicima više od 120 zemalja, te dodao da je do sada o ovoj temi razgovarao sa predstvnicima 23 zemlje.

Vučić je ocijenio da je direktor Centra "Simon Vizental" Efraim Zurof dao smjelu izjavu o rezoluciji o Srebrenici i poručio da očekuje da se o ovome izjasniti i najveći svjetski stručnjak za pitanje genocida Jehuda Bauer, kao i "još neki drugi".

Vučić je napomenuo da je rezolucija o Srebrenici njemačka ideja, koju su podržale najmoćije zemlje NATO-a, a došla je kao prijedlog BiH, ali ne cjelovite, "već jednog naroda protiv drugog", bez poštovanja procedure i Dejtonskog sporazuma.

Navodeći da se tome pridružila i Sjeverna Makedonija, Vučić je rekao da pretpostavlja da je Srbija to zaslužila za sve dobro što je do sada učinila za Sjevernu Makedoniju.

"Nastavićemo da se borimo. Mi ćemo svoju Srbiju da sačuvamo, sačuvaćemo i obraz srpskog naroda. A ako budu imali više `za` nego protiv, što je verovatno, dan posle podići ćemo srpske trobojke, zastave, i još snažnije, i odlučnije hodati uzdignute glave našim i svetskim ulicama, jer i to samo glasanje u UN pokazaće gde stvarno leži istina, uprkos svim pritiscima Nemaca i Amerikanaca", rekao je Vučić, prenijela je Srna.

