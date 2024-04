Dodik mijenja retoriku: Nismo za otcjepljenje nego MIRNO RAZGRANIČENJE

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je danas da Srpska ne vodi politiku otcjepljenja, te da je ona za mirno razgraničenje, a ne otcjepljenje.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

"Mi nismo za otcjepljenje, već za razgraničenje u smislu da znamo šta je čija nadležnost i dokle to seže. Ako to nije moguće, onda je tu mirni razlaz", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci na pitanje da prokomentariše izjavu ministra odbrane u Savjetu ministara Zukana Heleza koji je rekao da bi "Dodik trebalo da zaboravi na otcijepljenje od BiH, jer bi u tom slučaju došlo do rata".

Dodik je ponovio da Srpska ne vodi politiku otcjepljenja, te da je nekima važno da o tome pričaju jer je to negativno konotirano.

On je podsjetio da je po Ustavu BiH napravljena od Republike Srpske i Federacije BiH, te da je Srpska nastala daleko prije BiH.

"Oni su napravili sporazum u ugovoru koji se zove Opšti okvirni sporazum sa 11 aneksa u kojem su potpisnice Srpska i FBiH i one su strane tog dogovora. Prema tome, mi nismo neka pobunjenička ili separatistička ekipa, što hoće da predstave. To kada kažete negdje u svijetu to se zna da je negativan predznak", rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, Srpska ne pravi nikakvu separaciju jer nije dio nečega što hoće da otima od BiH, te u skladu sa Ustavom vlada onim što joj pripada, što je logika.

Dodik je rekao da vrše propagandu oni koji govore drugačije.

"Oni se u FBiH utrkuju da kažu Milorad Dodik rekao ovo ili ono i onda su kao neke face i majstori, a ništa meni nisu rekli", naglasio je Dodik.

Predsjednik Srpske je naveo da govori principijelno i da se bavi politikom na način da suštinu razumije i tako i vodi stvari.

On je ponovio da se Srpska nema od čega odvojiti.

"Sve što je u BiH to je izvedeno, izvedeno Predsjedništvo, mi biramo člana, dva bira Federacija, sve što se dešava u Savjetu ministara biramo mi, tamo niko ne bira ništa u Federaciji, mi biramo 12 poslanika u Predstavnički dom i pet u Domu naroda. Od čega mi da se odvajamo, pa to je sve naše, samo je dovoljno da ne odemo. Kakva separacija?", rekao je Dodik.

On je upitao da ako to druga strana neće, zašto bi onda Srpska ostala tu, dodajući da se BiH davno odvojila od Srpske.

(Srna)