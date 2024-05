Višković najavio brošuru s imenima "lažnih žrtava Srebrenice"

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković rekao je da je namjera da uskoro bude izdata brošura sa imenima svih koji su navedeni kao žrtve, a bili su živi na dan otvaranja Memorijalnog centra u Potočarima.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

Višković je istakao da ni na jednom srpskom stratišu nema nijedno izmišljeno ime, što se ne može reći za Memorijalni centar u Potočarima gdje je sada među upisanima 87 ljudi koji su živi.

On je dodao da je taj broj bio daleko veći, skoro blizu 130 imena je bilo, ali su u međuvremenu ljudi preminuli.

Višković je podsjetio da se na spomeniku u Memorijalnom centru nalazi i ime čovjeka čija je kuća samo sto metara od tog istog centra.

"Čovjek živ i zdrav. Želim mu svu sreću ovog svijeta, neka živi još sto godina", rekao je Višković Srni.

On je napomenuo kako je bošnjačka strana u vrijeme kada je pravila neki mit o svom stradanju čitavom svijetu prikazivala srpsku majku koja plače za ubijenim sinom, a riječ je o majci Bošnjaka.

"Nikad sebi neću sebi dozvoliti da razdvojim žrtvu, tuga svake majke je ista", rekao je Višković.

On je upitao zašto 80 godina poslije nema nikoga iz te Evrope, ambasada u Sarajevu, da položi vijenac ubijenim Srbima u Starom Brodu.

Višković ih je pozvao da dođu, poklone se, polože vijec i priznaju da se na tom mjestu dogodio gnusan zločin nad Srbima, ali je dodao i da je u njihovim glavama projekcija da Srbi treba da nestanu.

"Onda njih ti zločini ne zanimaju, a oni o svojim zločinima lažu", rekao je Višković.

On je naveo kako su u četvrtak, kada su u Srebrenici imali sjednicu Vlade, namjeravali da nakon što polože cvijeće u Bratuncu, to isto učine i u Potočarima, ali da to nije dočekano na razuman način.

Višković je naveo da se pri povratku iz Srebrenice taj dan susreo sa federalnim premijerom Nermin Nikšić, navodeći da su zajedno mogli da polože vijence u Bratuncu i u Srebrenici, ali da je njihov izbor bio takav da do toga ne dođe.

(Srna)