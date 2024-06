"NAJOZBILJNIJI POLITIČKI DOKUMENT" Dodik očekuje da će saborska deklaracija biti usvojena dvotrećinskom većinom

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da očekuje dvotrećinsku većinu prilikom usvajanja Deklaracije sa Svesrpskog sabora u Beogradu u Narodnoj skupštini Srpske.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

On je dodao da bi nakon toga Vlada Srpske trebala da napravi operativni plan za realizaciju svih tačaka.

"To je jedan od najsveobuhvatnijih i najozbiljnijih političkih dokumenata srpskog naroda u posljednjem vijeku. To je nešto što je definitivno pokazalo na koji način se trebamo kretati", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

Dodik je rekao da su pojedini "predstavnici opozicije u Srpskoj zlonamjerno tumačili pojedine odredbe Deklaracije".

"Da li će neko biti `za` ili protiv to nije važno. Pojedini su slagali brojne materijalne činjenice. Republika Srpska je samo pridodala svojim svetkovinama i Dan državnosti, 15. februara, a 9. januar ostaje kao Dan Republike Srpske. On se i do sada tako proslavljao, što piše i u zakonu", naveo je Dodik.

On je pojasnio da Republika Srpska nije imala Dan državnosti i da to nije nikakva zamjena, već da je riječ samo o dodatnom prazniku sa suštinskim određenjem za Republiku Srpsku.

"Republika Srpska je država, Republika Srpska tako živi i kreće se svojim putem stabilizacije kao države. To je ono što je najvažnije", poručio je Dodik.

On je rekao da je manje važno kako će to tumačiti neki medij ili "lažljiva opozicija", i to uporedio sa vokabularom koji se može čuti iz Sarajeva.

"To možemo čuti od bošnjačkih medija ili stranaca koji pokušavaju da to komentarišu. Ništa novo. Ponosan sam na to što sam imao priliku da kao predsjednik Republike Srpske budem dio tima koji je napravio ovu deklaraciju i napisao zaključke", istakao je Dodik.

Komentarišući navode "pojedinih predstavnika opozicije" da se ukida 9. januar, Dodik je rekao da je svaka priča o tome suvišna.

"Konja možeš dovesti pred rijeku da se napije vode, ali ako neće da pije, džaba si ga dovodio. Tako i za ovo. Uzmite i pročitajte Deklaraciju. Ko je ukinuo nešto? Da bi se nešto ukinulo, mora se ići pred parlament i ukinuti Zakon o Danu Republike, a to se neće desiti", poručio je Dodik.

Dodao je rekao da laž ne može da bude politika i da će propasti takvi pokušaji, jer takvo djelovanje nije održivo.

"Više sam razočaran zbog onih koji na takav način posmatraju i žele da naprave neku platformu i da već ubijeđene protivnike Srpske i vlasti ubijede dodatno da je još nešto crno", istakao je Dodik.

Dodik je ukazao da se o nastavku proslave 9. januara govori i u tački 29 Deklaracije usvojene na Svesrpskom saboru.

"Veoma je teško komentarisati laž. Jasno piše da se 9. januar obilježava i niko ga nije ukinuo", naglasio je Dodik.

On je istakao da opozicioni predstavnici u Srpskoj ne razumiju procese i da saopštenja političkim strankama, SDS-u i PDP-u, pišu vlasnici pojedinih medija.

(MONDO)