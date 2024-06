Dodik: Opozicija izmišlja priču da je neko ukinuo Dan Republike

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da je veliki Svesrpski sabor u Beogradu jasno potcrtao važne ciljeve, a da opozicija iz Republike Srpske izmišlja priču o tome kako je neko ukinuo Dan Republike.

"Laž je da je ukinut Dan Republike. Republika Srpska nikada nije imala obilježavanje dana državnosti. To je podvala ovih koji to govore. U Deklaraciji, nakon 15. februara, jasno piše da će Republika Srpska nastaviti da obilježava dan njenog nastanka, a to je 9. januar", naveo je Dodik.