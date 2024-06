Ministar policije u Federaciji BiH snimio nacionalistički spot u kojem se pojavljuje Naser Orić (VIDEO)

Ministar unutrašnjih poslova FBiH Ramo Isak snimio je promotivni spot za svoju stranku "Snaga narod" u kojem se pojavljuje po zlu zapamćeni ratni komandant ArBiH u Srebrenici Naser Orić kao i general ArBiH Sefer Halilović.

Izvor: Screenshot

Snaga naroda je osnovana u julu prošle godine u Zenici.

On je tada rekao da će ova politička opcija okupiti najkvalitetnije kadrove iz svih politika na prostoru cijele Bosne i Hercegovine.

"Ponudili smo nešto što niko nema, a to je rad, red, disciplinu, čast, poštenje i nemamo oraha u džepu. Ovi koji nas napadaju, mi im poručujemo da ćemo radom pokazati kako se radi. To što oni nemaju ništa, pa pišu neke sitnice, to nas ne zamara i daje nam snagu da kvalitetnije i jače idemo naprijed. Sigurno je da ćemo u narednim izborima formirati vlast i učestvovati u formiranju vlasti na teritoriji cijele BiH", rekao je Isak.

(MONDO)