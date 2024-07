Ko je kako glasao za Dnevni red? Ješićeva i Ninković tvrde da Stanivuković laže

Dijana Ješić, odbornica Narodnog fronta u Skupštini grada Banjaluka i predsjednik Skupštine Ljubo Ninković (SNSD) tvrde da je gradonačelnik Draško Stanivuković iznio neistine rekavši da su se odbornici ove dvije partije urotili protiv njega.

Ješićeva kaže da nije tačno da je Narodni front podržao tačke o kojima je Stanivuković ranije govorio.

"Stanivuković opet laže. Jedini smo glasali za to da se glasa za svaku tačku pojedinačno, dok su i odbornici PDP-a i SNSD-a glasali za to da se glasa za paket tačaka, nakon čega smo opet glasali za to da se cijeli paket od 82 tačke nađe na Dnevnom redu“, izjavila je ona.

Ona dodaje da je na današnjoj sjednici Klub odbornika Narodni front - Banja Luka zove podržao da se na Dnevnom redu nađu sve tačke koje se tiču dobrobiti naših građana, od problema rješavanja vodosnabdijevanja, preko rezolucije o izjednačavanju participacije roditelja u ekonomskoj cijeni boravka djece u privatnim i javnim vrtićima, pa do dodjele prostora udruženjima građana.

„Prinicipijelno smo bili protiv regulacionih planova i zamjene parcela, za koje se pokazalo da služe raznim mešetarenjima u korist velikih investitora, što su bile dodatne 4 tačke “, navela je Ješićeva.

Ističe da nijedna tačka nije imala potrebnu većinu, tako da Dnevni red nije usvojen i danas zbog toga nije bilo redovno zasjedanje skupštine.

„Da li će biti ijedna više, to niko ne zna. Poražavajuće je da je tako malo urađeno za građane, a sve zbog prepucavanja između gradonačelnika i skupštinske većine. Oko tačaka u kojima postoje interesi pojedinaca, poput regulacionih planova i teniskog terena, lako se slože. Tako su i danas PDP I SNSD glasali za regulacione planove i zamjene parcela. Oko tačaka bitnih za građane, nisu bili složni. Jedini koji je zaslijepljen mržnjom je sam Stanivuković, pa od svoje mržnje ne vidi ko je kako glasao. Očekujem izvinjenje za laži koje je danas iznio na presu nakon sjednice skupštine", zaključila je ona.

Ljubo Ninković, predsjednik Skupštine grada Banjaluka je istakao Stanivuković za svoje neuspjehe krivi SNSD.

Kako dodaje Narodni front nije glasao kao SNSD, te je zajedno sa PDP-om glasao za 86 tačaka dnevnog reda.

“On laže da dijeli besplatne placeve mladim bračnim parovima, već im subvencioniše početnu cijenu. On samo pravi marketinški potez, a uvući će mlade bračne parove samo u pravne probleme”, rekao je on, te dodao da se mnogi mještani kisele u znoju upravo zbog Stanivukovića.

Podsjećamo, Stanivuković je na današnjoj pres konferenciji nakon sjednice rekao da Dnevni red nije usvojen jer su se odbornici Narodnog fronta i SNSD-a urotili protiv njega.

