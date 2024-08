Ninković o sjednici Grada: Od 85 tačaka, 40 se odnosi na izmjene regulacionih planova i zamjenu zemljišta (VIDEO)

Ljubo Ninković, predsjednik Skupštine grada Banjaluka rekao je danas da odbornici SNSD-a, zajedno sa skupštinskom većinom, neće prisustovati sutrašnjoj sjednici jer se na Dnevnom redu od 85 tačaka, 40 odnosi na izmjenu regulacionih planova i zamjena zemljišta.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Ninković pojašnjava da ovakve tačke nisu od javnog interesa i da se odnose na "lična obećanja gradonačelnika Draška Stanivukovića prema investitorima".

„On je tim ljudima obećao odavno da će to završiti i sad je stjeran u ćošak. Ima još 10 tačaka koje se tiču kupovine zemljišta i zamjene. Ovo je najveća sumnja za kriminal i pokušava da zakaže sjednicu. To je za nas neprihvatljvo. On nema nikakvu ideju i sve projekte koje je započeo nema sredstava da završi“, kaže Ninković.

Osvrnuo se na problem sa vodosnabdijevanjem u potkozarskim selima, te jučerašnji kvar oko puta Banjaluka – Prijedor gdje je presječen zračni ventil na magistralnom cjevovodu.

„Vidjeli ste onaj gejzir na putu između Mišinog Hana i Potkozarja. To pokazuje da ima vode i pritiska i da su cijevi sasvim dovoljne, a samo stotinjak metara od tog izvora ljudi nemaju vode“.

Tvrdi da je juče obišao mještane sela koj su mu rekli da zadnjih mjesec dana nemaju vode, a koji, kaže, smatraju da se prema njima zavrće ventil.

Ninković smatra da gradonačelnik Stanivuković, zajedno sa Vodovodom, odlaže rješenje problema kako bi „dobio kreditno zaduženje“

„To je bio pokušaj da pritisnu Skupštinu Grada kako bi dobili 10 miliona. Dobio sam informaciju da su inspektori Republičkog inspektorata ušli u Vodovod i misilim da to dovoljno govori da nešto nije kako treba. Nemamo ni jednog podatka iz Vodovoda o vodovodnim sistemima koji su u planu. Njihov menadžemt se ne izašnjava“, rekao je Ninković.

