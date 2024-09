Dodik na Pinku: SNSD će pobijediti Bijeljini, Banjaluci i u 70 odsto opština u RS

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da će partija koju predvodi na predstojećim lokalnim izborima u Republici Srpskoj dobiti 70 odsto opština i gradova.

"Od 64 opštine, dobićemo sigurno od 46 do 48 opština i gradova, među kojima su Banjaluka i Bijeljina i mnoge druge gdje nismo imali vlast. To govori o našoj snazi, da nije Republika Srpska Milorad Dodik nego da je do narodna republika", rekao je Dodik za TV "Pink".