Dodik na Palama: Kojiću nikad neću oprostiti izdaju

"Očigledan primjer izdaje Srpske i njenih institucija"

Izvor: Borislav Zdrinja

Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je na Palama da kandidatu DEMOS-a za načelnika ove opštine Dejanu Kojiću nikada neće oprostiti to što je slavio u ugostiteljskom objektu kada je protiv njega podignuta optužnica zbog nepoštivanja odluke visokog predstavnika koga vlast RS ne priznaje, Kristijana Šmita.

Predsjednik SNSD-a je naveo da zna da je Kojić častio ljude u kafani i slavio što je, kako je govorio, "Milorad Dodik konačno na sudu".

"To je očigledan primjer izdaje Srpske i njenih institucija. Znajte da mu to nikada neću oprostiti, to je u sferi nečeg ljudskog i to je izdaja", istakao je Dodik sinoć na predizbornoj tribini SNSD-a na Palama.

(Srna)