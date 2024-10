Dodik o BRIKS-u: Sastaću se s Putinom i drugim važnim liderima

"BRIKS nije vojna organizacija, već nešto što može biti adekvatan odgovor hegemoniji koja se iz jednog centra nametanjem određenih društvenih vrijednosti širila svijetom", kaže Dodik.

Izvor: Vyacheslav Prokofyev / Sputnik / Profimedia

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da će se na predstojećem samitu BRIKS-a u Kazanju sastati sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom i drugim važnim globalnim liderima iz najmoćnijih zemalja svijeta koji promovišu vrijednosti koje odgovaraju i Srpskoj.

"To su, između ostalog, sloboda, mir, stabilnost, međusobno poštovanje i uvažavanje bez nametanja i miješanja u unutrašnje stvari drugih zemalja", dodao je Dodik.

On je napomenuo da je BRIKS zajednica zemalja koje baštine suverenitet, zajedničku ekonomsku, kulturnu i svaku drugu saradnju.

"To nije vojna organizacija, već nešto što može biti adekvatan odgovor hegemoniji koja se iz jednog centra nametanjem određenih društvenih vrijednosti širila svijetom, iako je to neprimjenjivo zbog različitih tradicija, kultura i slično. Upravo to nametanje izazivalo je razne nestabilnosti u svijetu i učinilo ga zaista rovitim u svakom pogledu", rekao je Dodik za Radio Republike Srpske.

On je naglasio da Samit ima veliki značaj, imajući u vidu da Republika Srpska teži da na globalnom nivou objasni svoj položaj unutar BiH.

"BRIKS budi nadu i daje šansu, prije svega, miru koji treba da bude karakteristika čitavog svijeta. Zato je važno da Srpska na tom samitu bude evidentirana i prisutna, te da možemo da ostvarimo kontakte sa njegovim učesnicima", istakao je Dodik.

Grupaciju BRIKS-a trenutno čini 10 zemalja - Rusija, Kina, Indija, Brazil, Južna Afrika, Iran, Egipat, Etiopija, Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati

Dodik je rekao da je ponosan na činjenicu da će učestvovati u radu, odnosno posmatranju rada ove moćne grupacije zemalja koja je po ekonomskoj snazi već prevazišla G7 /grupu od sedam najrazvijenijih zemalja/.

"Za Srpsku je bitno da zna kakvi su trendovi na tom planu i da razumije način na koji će se BRIKS kretati u budućnosti. Jer, očigledno je da je riječ o procesu koji će dominirati globalnim odnosima u narednom vremenu", dodao je Dodik.

On je pojasnio da BRIKS poštuje suverenitet država ne postavljajući uslove i zahtjeve poput onih čije ispunjavanje traži EU, koja želi da i potrebama velikih globalnih igrača prilagodi zemlje koje žele da uđu u njeno članstvo.

Dodik je napomenuo da BRIKS uvažava specifičnosti zemalja i ekonomsko-političkih procesa u njima.

"Ta organizacija ne traži da se nešto mijenja na unutrašnjem planu, već afirmiše saradnju učesnika na način da to svakoj zemlji odgovara, a ne da stvari budu diktirane samo iz jednog centra", rekao je Dodik.

Navodeći da BRIKS nudi određenu vrstu alternative, Dodik je rekao da je veoma važno da takva vrsta organizacije uspije za razliku od nastojanja da se stalno nameću rješenja iz nekih dalekih kancelarija, a što će očigledno doživjeti debakl.

Dodik je rekao da će se u BiH nastaviti rad na pitanjima evropske integracije, iako je jasno da više od pola članica EU danas ne bi ispunilo kriterijume koje Brisel nameće za članstvo, te da je sve veći evroskepticizam čak i u pojedinim zemljama EU.

"Oni neopravdano ignorišu stanje i probleme u okviru same EU koji više vode ka dezintegraciji nego integraciji i jačanju EU. Dakle, sve to traži od nas da izučimo i neke nove alternative", dodao je Dodik.

Prema njegovim riječima, teško je očekivati da će Srpska moći da postane članica BRIKS-a ili nečega sličnog, ali u svakom slučaju imaće status posmatrača na ovom samitu.

"To je svakako dobra vijest za sve ljude u Srpskoj", zaključio je Dodik.

Na samit BRIKS-a u ruskom Kazanju, koji će biti održan od 22. do 24. oktobra, pozvano je više od 60 šefova država, a dolazak je najavio i generalni sekretar UN Antonio Guteres.

(Srna)