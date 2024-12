Dodik: Penzije će biti isplaćene prije Nove godine

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da će penzije u Republici Srpskoj biti isplaćene ranije nego što je to uobičajeno, odnosno do petka, 27. decembra, kako bi penzioneri mogli da se bezbrižnije pripreme za predstojeće praznike.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Dodik i ministar finansija Zora Vidović danas su tokom telefonskog razgovora o ukupnoj finansijskoj situaciji zaključili da je Republika Srpska održala finansijsku likvidnost i stabilnost uprkos svim izazovima.

"Raduje me što će ovog mjeseca penzije u Republici Srpskoj biti isplaćene ranije nego što je to uobičajeno, odnosno do petka, 27. decembra, kako bi penzioneri mogli da se bezbrižnije pripreme za predstojeće praznike", napisao je Dodik na društvenoj mreži "Iks".

