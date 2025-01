Dodik vjeruje da protesta u Banjaluci neće biti: "Ljudima ovdje nije do destabilizacije"

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da se Srbija danas razvija i raste, ima jasno vođstvo i iza takve Srbije treba stati, a ne rušiti.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

Govoreći o protestima u Srbiji, ali i onima u Crnoj Gori, Dodik je rekao da vjeruje da toga neće biti u Banjaluci.

"Sličnu stvar sam imao godinama kroz pokret `Pravda za Davida`. To je teško stradanje momka koje još nije razjašnjeno na koji način. A indikativno je da smo tražili satelitske snimke u to vrijeme tog prostora i nikad nismo dobili od Amerikanaca. Jer bi oni razotkrili o čemu se to radi i onda bi se na to stavila tačka", rekao je Dodik za "RT Balkan".

On je rekao da su u mnogim mjestima u svijetu padali mostovi i da je to ozbiljna tuga.

"Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić mi je dva puta dolazio u bolnicu kada sam operisan, nakon tih događaja, i vidio sam umor, crnilo koje ga je skrhalo. Odjednom se gura da je on sam to srušio, da je on kriv, da je on ubica i tako dalje. I ide taj projekat tih ljudi koji u suštini idu ka nekoj vrsti destabilizacije", rekao je Dodik.

On je napomenuo da ne može nestati bol za ljudima koji su stradali, pogotovo kod roditelja, te da Srbija, kao država i narod, treba pomoći tim porodicama.

"Srbija kao odgovorna država će procesirati one koji su imali imalo krivice za to. I ja sam potpuno uvjeren da će to uraditi... A onda se nađu neki plaćenici koji ovdje sad pokušavaju da posipaju crvenom bojom ruke i aludiraju na to da je vlast krvavih ruku", rekao je Dodik.

On smatra da se u Banjaluci takve stvari neće moći dešavati, jer ljudima nije do destabilizacije, a nije do destabilizacije ni ljudima u Srbiji.

"Vučić, ako sutra izađe na izbore, on će još snažnije dobiti izbore. Razumljivo je da mladi imaju pravo na neki svoj odraz, ali nikada se ne smije dozvoliti da neko njima spekuliše", istakao je Dodik.

On je rekao da danas treba država da omogući uslove studentu da studira, najbolje moguće škole i ako je moguće da ih poslije toga zaposli.

"Da li je moguće ulicom promijeniti vlast u Srbiji? Ja mislim da nije. Da li je trošenje energije ulica? Jeste, a to je i loša slika koju šaljemo svijetu", rekao je Dodik.

On je naglasio da se Srbija promijenila, napravila auto-puteve, bolje se danas živi nego prije 10 godina, a sada je međunarodno-politički značajniji faktor nego ikada u novijoj političkoj istoriji.

"Srbija je danas posvećena sebi, Srbija ima danas jasno vođstvo i iza takve Srbije koje se razvija i raste treba stati, a ne rušiti", poručio je Dodik.

(Srna)