Dodik: Ako SAD imaju pravo na Grenland, onda i Srbija ima pravo na Republiku Srpsku

Ako SAD imaju pravo na Grenland, onda i Srbija ima pravo na Republiku Srpsku, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u intervjuu za RT Balkan.

Izvor: Borislav Zdrinja/Srna

Dodik ističe da međunarodna zajednica primjenjuje dvostruke standarde kada je riječ o granicama i državnosti, poredeći situaciju Republike Srpske s primjerima Grenlanda, Njemačke i Ukrajine. Naveo je da je Republika Srpska osnovana s idejom nezavisne države i kritikovao povratak u Bosnu i Hercegovinu.

"Ko god od nas pomene granice, skoče: "Ne smiju se granice dirati". Granice su kao sveta indijska krava. Kako sad mogu? Kako taj svijet mogu pomjerati, a ne mogu Republiku Srpsku? Na skupštini 9. januar 1992. osnovna ideja je bila nezavisna država, nikakav entitet. Ako Amerikanci kažu da kod Slovenaca i Hrvata nije bila secesija već realna činjenica na terenu, zar i Srpska je bila realna činjenica na terenu? Zašto ste nas vratili u tu glupost koja se zove BiH? Ako mogu Grenland i Kanada, ako su mogle Istočna i Zapadna Njemačka, kako sad ne može Srpska da se pripoji Srbiji? Ona i Rusija ima pravo na Ukrajinu", kaže Dodik za RT Balkan.

Posebno se osvrnuo na stereotipe o Srbima tokom rata u BiH, tvrdeći da su mnogi izgradili karijere na lažima o zločinima. Dodik proziva Džoa Bajdena za obmanjivanje javnosti i ocjenjuje da je sukob u Ukrajini pokušaj sprečavanja ruskog razbijanja.

"Da Rusija nije ovo uradila išla bi ka konceptu Bžežinskog - bila bi razbijena na nekoliko manjih država koje bi preuzele multinacionalne kompanije. Ali nisu računali da postoji jedan Putin koji ima podršku ljudi i dovoljno odlučnosti ", kaže predsjednik Republike Srpske

Govoreći o Srbiji, Dodik ističe političku stabilnost i ulogu Aleksandra Vučića u vraćanju Srbije na političku scenu. Kritikuje stavove prema biračkom tijelu u Beogradu, tražeći veća prava za građane Srpske, uključujući državljanstvo i glasanje u Srbiji.

"Srbiji, sa svim svojim istorijskim i novopolitičkim kretanjima, jedino treba politička stabilnost, jak lider i jaka struktura koja može da se postavi u tim globalnim razgovorima kao faktor na Balkanu. Što i jeste, iako su se mnogi trudili da to ne bude. Moramo dočekati stabilni ovo vrijeme. Srbija, ma šta pričali, je najstabilnija zemlja Balkana i ekonomija to pokazuje. Vučić je mogao sa Kosovom samo da prećuti godinu dana, da ne vrati tu temu na sto, jer je ono već bilo izgubljeno. Јa sam svjedok na koji način se bori. Slušao sam i druge predsjednike Srbije, ne zaboravite da sam ja svjedok vremena. Vučić se najbolje pozicionirao u odbrani Srbije i srpskog naroda i vratio je na političku scenu. Možda drugi nisu mogli", naveo je Dodik

Osvrćući se na optužbe iz "kruga dvojke" da su "bosančuge" i "bosančerosi" iz Republike Srpske prekrojile izbornu volju žitelja srpske prestonice i izabrale naprednjačku vlast na izborima 2024, Dodik kaže da je taj stav povrijedio Srbe u Republici Srpskoj.

"To nas boli. To je poniženje. To nije adekvatno onome šta naši ljudi u Srpskoj osjećaju prema Srbiji. Smatram greškom što svi ljudi iz Srpske nemaju državljanstvo i biračko pravo u Srbiji. Dakle, svako ko se rodi u Srpskoj trebalo bi automatski da dobije i državljanstvo Srbije. Sad su bili izbori u Hrvatskoj, Hrvati iz Banjaluke su imali mitinge, sastanke, glasačko mjesto. I mi to želimo, da bude glasačko mjesto u Banjaluci kada se bira predsjednik Srbije i srpski parlament. Kada se opozicija bude za to zalagala ja ću ih prihvatiti kao političke partnere", dodaje predsjednik Srpsk

Komentarisao je slabost Evropske unije i njene neefikasne politike, uključujući energetsku tranziciju, koja je dovela do propasti investicija.

"Evrope nigdje više nema, niko je više ništa ne pita. Nemaju lidera. Oni više ne upravljaju ni svojim zemljama, a kamo li Evropskom unijom. Evropski lider da bude Berbokova je poniženje za evropsku civilizaciju, da ona određuje politiku prema Rusiji i da kaže da je normalno da se prekine dotok energenata prema EU. Šta ste dobili? Države koje drže do suverenizma prirodno se se suprotstavljaju Briselu koji nameće već propale vrijednosti. Šta je sa ljudskim pravima? Sva ugrožena. Šta je sa vladavinom prava? Hoćete da vas dovedem u BiH i da vas pitam odakle Šmit ovde ako je vladavina prava? Evropa nema sirovina i osim, akumuliranih prava, nema ništa. Da je bilo pameti nikada ne bi dozvolili da dođu u sukob sa Rusijom", naveo je Dodik.

Opoziciju u Srpskoj opisao je kao politički i patriotski neangažovanu, suprotstavljajući je "vlasti koja brani interese Srpske i Srbije bez pokoravanja Sarajevu".

"Opozicija nema tu emociju za Republiku Srpsku, nikada nisu ni imali. Nije pokazivala svoju patriotsku dimenziju. Sjećam se da, a to sam morao da prihvatam, nikada nisu došli u Republiku Srpsku, a da prije toga otišli da se poklone u Sarajevo. Sada je to sasvim drugačije, sada ne moramo to da radimo. Nemam posebnu saradnju sa ljudima iz opozicije, nema ni potrebe, jer ih ne prepoznajem kao one koji su spremni da se izdignu iznad bilo kog svog političkog angažmana i da u stanu u odbranu Srpske, pa i Srbije na pravi način. Sada su to i neki novih ljudi, malo njih i poznajem", poručio je Dodik.

(RT Balkan/MONDO)