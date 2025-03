Tabaković: Veto u Vijeću naroda je neefikasan, pripremamo apelaciju Ustavnom sudu BiH

Alija Tabaković, predsjednik Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske objasnio je zbog čega nije pokrenut vitalni nacionalni interes na nedavno usvojene zakone u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

"Nismo imali većinu za pokretanje vitalnog nacionalnog interesa. Dževad Mahmutović koji je bio suzdržan na glasanju iznio je svoje pravno tumačenje, da s obzirom na ranije praksu Ustavnog suda RS koji odbije naš veto, treba što prije prekinuti ovu političku agoniju koju Milorad Dodik svakodnevno proizvodi, da zakoni što prije stupe na snagu. S obzirom na to da su zakoni antiustavni i antidržavni, Ustavni sud BiH koji je jedina instanca, a kome će se obratiti ovlašteni apelanti, treba hitno da reaguje i privremenom mjerom do konačne odluke stavi ove zakone van snage kako bi zaustavili i Dodika i njegove pristalice u NSRS. Da je veto otišao u proceduru, zakoni ne bi stupili još 20 dana tako da bi 20 dana trpili poteze Dodika", objasnio je on za N1.