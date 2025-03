Za šta Tužilaštvo BiH tereti rukovodstvo RS? "Ta djela postoje samo u Šmitovoj odluci"

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da djela zbog kojih Tužilaštvo BiH juri rukovodstvo Republike Srpske ne postoje ni u jednom zakonu koje je donijela Parlamentarna skupština BiH, bilo koji entitet, kanton ili Brčko distrikt.

"Postoje samo u odluci Šmita, kako u prvom slučaju tako i u ovom što sada pokušavaju da urade", rekao je Dodik na konferenciji za navinare u Banjaluci.

Prema Dodikovim riječima, ako hoće normalizaciju bilo kakavih odnosa u BiH, ta odluka mora biti suspedovana.

"Nismo spremni da prihvatimo njenu implementaciju jer je vanustavna i nezakonita. Kad bi to pristali bolje da zatvorimo sve ovdje", poručio je Dodik.

Dodik je istakao da Republika Srpska podržava sve ono što se zove urušuvanje ustavnog poretka u Krivičnom zakonu BiH, ali ne ono što je Šmit dopisao.

"On nije nadležan da to dopisuje. On je to proširio tako da ugrožavanje ustavnog poretka može biti sve ono što protumači Tužilaštvo", rekao je Dodik.

Dodik je naglasio da to nema nigdje na svijetu.

"Vidjećemo dokle oni mogu. Narodna kaže `možeš šta hoćeš, ali dokle hoćeš ne može`", rekao je Dodik.

Kristijan Šmit je u julu 2023. godine nametnuo izmjene Krivičnog zakona BiH u kojima je dodato da rušenje ustavnog poretka podrazumijeva, osim upotrebe sile ili prijetnje silom i "neki drugi nezakoniti (protivpravni) način".

