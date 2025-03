Rute komentarisao političku situaciju u BiH, dotakao se i NATO bombardovanja RS

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute izjavio je da je u BiH neophodno da političari pokažu liderstvo, sjednu i dogovore se kako bi se ostvario napredak.

Izvor: Bernard Milošević, SRNA

Rute je rekao da je članovima Predsjedništva BiH poručio da rješavaju pitanja, a ne da delegiraju nekome izvana.

"Kakav god da je vaš stav, pokažite političko liderstvo i sjednite zajedno, dogovorite i osigurajte da se ostvari napredak i na vama je da 30 godina nakon rata preuzmete odgovornost, a ne neko izvana", naglasio je Rute.

On je naveo da je upoznat o različitim stavovovima u BiH o tome da li treba podnijeti zahtjev za članstvo u NATO, te dodao da je to suverna odluka BiH i da on niti može, niti hoće da je donosi.

"NATO mnogo toga radi u BiH što ima podršku u ovoj zemlji. Kao primjer bih naveo pomoć u razvoju Oružanih snaga, bezbjednosnog sektora i dajte da na tome radimo", dodao je Rute.

On je rekao da je sagovornicima tokom posjete BiH prenio da su NATO, EU, UN, SAD investirali u ovu zemlju i da su joj svi privrženi.

Rute je rekao da veoma cijeni posjetu SAD srpskog člana i predsjedavajuće Predsjedništva BiH Željke Cvijanović tokom decembra.

"Ona dolazi iz dijela BiH koje tradicionalno nije najsrećnije sa NATO-om. I danas dok smo razgovarali u Predsjedništvu smo dogovorili da se pojača saradnja i da ćemo učiniti više na integrisanom partnerstvu", dodao je Rute.

Kad je riječ o preuzimanju odgovornosti NATO-a za bombardovanje Republike Srpske osiromašenim uranijumom, Rute je rekao da je provjeravao činjenice o tom veoma osjetljivom pitanju.

"To pitanje je bilo istraživano od Ujedinjenih nacija i ispostavilo se da generalno nema veze između osiromašenog uranijuma i zdravlja ljudi. Mislim da treba da se držimo tih uspostavljenih rezultata",dodao je Rute.

Kada je riječ o EUFOR-u i zahtjevu člana Predsjedništva BiH Željka Komšića da snage iz Mađarske budu zamijenjene vojnicima iz neke od drugih zemalja, Rute je rekao da je riječ o EU i da ne bi trebao to da komentariše.

"To treba pitati Kaju Kalas ili nekog iz EU. Zbog toga nisam ni upoznat o toj činjenici i trebao bih ostati izvan tog pitanja. Moje ruke su dovoljno pune kada je riječ o NATO-u i naravno radimo na tome zajedno ali ne kada je riječ o pomenutoj promjeni snaga", dodao je Rute.

(Srna/MONDO)