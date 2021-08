Hrvatski naučnik o pritisku na nevakcinisane: Gubi se efekat i ruši povjerenje u vakcine

Naučnik i član Naučnog savjeta hrvatske vlade Gordan Lauc na svom Fejsbuku podijelio dugačak tekst u kome objašnjava da nije heroj antivaksera, nego osoba koja smatra da forsiranje vakcinacije ima kontraefekat.

"Vakcinacija je trenutno jako aktuelna tema u Hrvatskoj, a pandemijski marketing me pokušao brendirati kao „heroja antivaksera“. Kako sam ja jedan od istaknutih pro-vaksera, a i prvi sam ušao u agresivne medijske sukobe s antivakserima, to je potpuno apsurdno, no agresivni marketing može različite apsurdne stvari učiniti normalnima. Tu se opet treba zapitati kome je to u interesu.

Od kada su se pojavile vakcine ja vrlo argumentovano zastupam stav da je vakcinacija način kako se pojedinac štiti od teškog oblika bolesti, ali da odluku o tome treba donijeti svako za sebe i da ne treba ljude prisiljavati ili ucjenjivati. Za velik dio populacije SARS-CoV-2 nije jako opasan virus i zašto ih prisiljavati da se vakcinišu protiv nečega što im realno nije potrebno. Na taj način samo narušavamo povjerenje u vakcine, a postoji puno njih koja su važnija od ovoga protiv SARS-CoV-2.

Ako sada agresivnim nametanjem ove jedne vakcine (posebno, 3., 5. ili 27. doze) povećamo otpor prema na primjer vakcinaciji ospica, HPV-a i sl., uzrokovaćemo ogromnu dugoročnu štetu", kaže Lauc.

On ističe da se vakcinacija iz zaštite zdravlja pretvorila u ostvarivanje „ciljeva“ koje je neko postavio, što je apsurdno.

"Država je osigurala dovoljno vakcina i time je ispunila svoj zadatak. Svako ko se želi da se vakciniše - može. Nametanje kovid-potvrda kao metode prisile kako bi se ljudi vakcinisali je duboko pogrešno. Osim što narušavaju temeljne ljudske slobode, sada kada znamo da i vakcinisani mogu u značajnoj mjeri širiti virus (to vidimo na Islandu, Izraelu, UK) te potvrde su zapravo jako opasne. Izdati potvrdu „da je siguran“ nekome za koga znamo da sigurno nije siguran je „ozbiljan nemar“ koji može dovesti do većeg broja zaraženih", ističe ovaj naučnik.

Na kraju, od naglašava da je strah od nuspojava od vakcine - neosnovan.

"Možda ste uočili da nisam ni spomenuo rizike nuspojava vakcinisanja. To je namjerno. Mislim da ti rizici nisu vrijedni pomena. Naravno, rizici postoje, ali rizik živog virusa je daleko veći od rizika vakcine. Velik dio nas je već bio u kontaktu s virusom, a oni koji nisu, gotovo sigurno će doći u kontakt s virusom tokom sljedeće zime. Vakcinisanjem možemo smanjiti rizik tog kontakta. Mislim da bi svako za sebe trebao donijeti odluku da želi smanjiti rizik i vakcinisati se. No takođe mislim da niko ne bi trebao nekoga drugoga nagovarati, ili na bilo koji direktni, ili indirektni način prisiljavati na vakcinisanje".

