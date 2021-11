Srpski zet iz Gvineje Bisao postao hit na mrežama: Obožava rakiju i pečenje, a evo ko mu je omiljeni pjevač (VIDEO)

Mouamar Diniz Sekueira već pet godina živi u Srbiji, a svojim objavama na mrežama često oduševljava sve.

Izvor: Instagram/zitusekeira/TikTok/zitusekeira

On se u Srbiju preselio zbog ljubavi, a trenutno živi i radi u Beogradu, sa suprugom Anom i ćerkom.

Da voli Srbiju, često ističe i pokazuje na mrežama, a nedavno je jednim snimkom na Tik Toku oduševio sve. Naime, srpski zet iz Gvineje Bisao je na jednom veselju na čistom srpskom zapjevao legendarni hit "Kafana je moja sudbina" poznatog srpskog pjevača i kantautora Tome Zdravkovića.

Kako je prije nekoliko godina u jednom intervjuu otkrio, srpski je naučio upravo uz pjesme Tome Zdravkovića i uz, kako je rekao, tastovu domaću rakiju "čačanku" i pečenje.

Srpski zet

"Lijepo me je prihvatio kada smo se upoznali. Moj tast peče najbolju rakiju, i uz njega sam i naučio da je pijem. Sjećam se da sam je prvi put pio na slavi na koju sam otišao sa suprugom. Cijelo veče sam pio samo rakiju, svidjela mi se, ali nisam znao da treba i malo vode da popijem. Bila je to teška lekcija", rekao je on u intervjuu za "Intermagazin".

Za nešto oko pet godina, koliko živi u Srbiji, savladao je odlično srpski jezik, a kao najbolji dokaz toga jeste i viralni snimak sa Tik Toka, gdje je talenvovani Mouamar pokazao svoje raskošno umijeće, pa i emociju kroz pjevanje Tominih pjesama.

