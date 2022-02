Djevojčica iz Beograda imala koronu dva puta u tri sedmice

Dr Olivera Ostojić komentarisala slučaj devojčice iz Beograda, koja je u periodu od tri nedjelje dva puta imala koronu.

Djevojčica iz Beograda, učenica trećeg razreda osnovne škole, za tri nedjelje dva puta je imala kovid. Načelnica dječje klinike u KBC "Dragiša Mišović" dr Olivera Ostojić u "Uranku" na K1 je objasnila kako je to moguće.

"Više je scenarija u igri. Nije ovo prvi slučaj da smo čuli da je pacijent pozitivan duže od tri nedjelje. Doduše, to su bili neki naši pacijenti koji su imali neke imunodeficijentne bolesti, pa smo onda tu pozitivnost preko PCR testa imali i duže od tri nedjelje. U ovom slučaju ne znam da li je dijete bilo poslije nedjelju-dvije dana negativno, pa poslije dvije nedjelje ponovo pozitivno ili je sve vrijeme bilo pozitivno, a nije rađen kontrolni test, to ne znamo. To je jedna mogućnost koja je najverovatnija, da je imalo jedan produžen boravak virusa u organizmu, tako da to može da se desi, što nije neobično i sretali smo i to".

Doktorka je odgovorila i na pitanje da li je moguće da je djevojčica zapravo u te tri nedjelje dvaput zaražena različitim sojevima.

"Da su dva soja, teško za tako kratko vrijeme. Druga stvar, ono što čujemo od imunologa, to je da je sad jako visok stepen boravka virusa u okolini, mnogobrojni virusi su u okolini, pa bez obzira i da je simptomatski i da je asimptomatski mogu da se detektuju u brisu nosa ili grla. Velika koncentracija virusa omikron je trenuno, tako da mogu da se dese u brisu grla ili nosa, da se detektuju i bez simptoma. Ovo dijete, koliko sam razumjela, imalo je i neke simptome posle toga, a taj drugi scenario jeste da je to neka druga virusna infekcija, dijete je bilo u kolektivu, na zimovanju, kako sam pročitala, tako da je moglo da ima neki drugi virus sa temperaturom, a PCR pokazao samo prisustvo korona virusa, ali ne i kliničku sliku korone. Ništa nije neobično. Dešavala se produžena pozitivnost, da li je on zarazan ili ne, pa vjerovatno u nekom malom procentu u tom periodu", pojasnila je ona.

Dr Ostojić je rekla i da se "još nije desilo da imaju za tri nedjelje dva oblika", pa dodala:

"Druga stvar, tu treba uzeti iz tog brisa, sekvencionirati da li je delta, da li je omikron. Mislim da je najjednostavnije objašnjenje da je to bila samo produžena pozitivnost iz nekog razloga i da je dijete u kolektivu, na tom zimovanju, zakačilo, odnosno dobilo neku drugu respiratornu infekciju i da se sasvim slučajno detektovao ponovo pozitivan PCR pozitivan test. Drugo, ima i procenat sigurnosti testa, nijedan test nije 100 odsto pouzdan", zaključila je ona.

