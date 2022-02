Igor Jurić o slučaju Olivera Antića - "Jako je bitno reći ime pedofila"

Još nije poznato kako je dokument dospio na društvene mreže sa punim imenom i prezimenom djevojčice i opisima onogo što se navodno dogodilo.

Protiv Olivera Antića, ambasadora u Portugalu koji je prije nekoliko dana izgubio život, mjesec dana ranije je podnijeta krivična prijava i to navodno za nedozvoljene polne radnje nad njegovom ćerkom (9). Te navode medija je potvrdilo i prvo osnovno Tužilaštvo u Beogradu.

"Prije nekoliko dana smo dobili informaciju da je podnijeta krivična prijava, da je u pitanju naš ambasador u Portugalu, on je bio neko uticajan u javnom životu Srbije, pa je tako dodatno dodalo svu tu težinu cijelom slučaju. Majka jeste teretila Olivera Antića, to je trajalo neki duži period, ali to je sve što u ovom trenutku mogu reći", rekao je Igor Jurić za TV Prva.

Dodatna otežavajuća stvar jeste što je taj dokument dospio na društvene mreže sa punim imenom i prezimenom djevojčice i opisima onoga što se navodno dogodilo.

"Ne možemo da budemo sigurni da li je to iz Tužilaštva iscurio dokument ili je sama porodica koja je dobila taj dokument na uvid i na svoje ruke, da li su oni pustili, mi tu informaciju nemamo. To se često dešava, svjesni smo toga, podsjećam da kada je Tijana nastradala svi detalji iz izjave ubice izašli su u javnost sutradan. Opet se baca fokus sa optuženog na žrtvu, to je nešto što nam se konstantno dešava, moramo da razmislimo i o odgovornosti medija koji objave cijelu optužnicu, a i ljudi koji to dostavljaju medijima", rekao je Jurić.

"Ne razumijem ljude kako nisu svjesni koliko štetu prave samom djetetu i samoj porodici", rekao je Jurić i dodao da je nekad moguće da bude riječ o lažnoj optužbi.

"Često se dešava da suprug optužuje bivšu suprugu ili obrnuto za zlostavljanje djece, nekada to jeste slučaj, a nekad se dešavalo da su bile lažne optužbe zarad nekog interesa, pa i možda da se dobije starateljstvo. Sa druge strane mi nekako moramo da shvatimo da naše društvo mora da zna da ljudi koji čine pedofiliju nisu samo ljudi nižeg sloja. To su nekada i sveštenici i profesori", rekao je Jurić i dodao:

"Mi se žrtve sjetimo kada im se nešto desi. Zamislite povratak u školu tog djeteta, koje će se morati nositi sa takvim stvarima, to je zaista skandalozno, nekako nismo dovoljno edukovani kako se nositi sa problemom kod djece. Jako je bitno reći ime pedofila i seksualnih zlostavljača jer se boje javne osude", rekao je Jurić.

