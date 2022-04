Najavljeno nevrijeme na moru: Stiže ciklon "Jadranka"

Hidrometeorološki zavod Hrvatske izdao je narandžasto upozorenje, a na vrijeme će uticati ciklon neslužbeno nazvan "Jadranka" koji se trenutno nalazi nad Afrikom.

Izvor: Screenshot/Facebook//blueworldinstitute

Na vrijeme u Hrvatskoj u sljedećih 48 časova intenzivno će uticati ciklon koji donosi kišu, južinu i relativnu toplotu. Centar ovog ciklona trenutno se nalazi na području Tunisa. On će se do kraja dana prvo premjestiti nad Italiju, a sutra i nad Jadran.

Crometeo je povodom puštanja u rad prvog službenog državnog radara na Jadranu ovaj ciklon prigodno i sasvim neslužbeno nazvao - "Jadranka".

A "Jadranka" već danas donosi probleme s jugom i to krajem dana i naročito u noći na petak kada su na moru mogući udari do 100 kilometara na sat. Sutra su lokalno moguće padavine i do 40 litara po metru kvadratnom.

U subotu će biti promjenljivo s izmjenama sunčanih i oblačnih razdoblja. Biće dosta suvog vremena, ali će i dalje biti povremene slabe kiše ili pokojeg pljuska. Vjetar većinom umjeren, smjenjivaće se levant i jugo. Zadržaće se relativno toplo. Nedjelja će biti stabilnije i toplija uz jugo.