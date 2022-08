Vučić: Dok sam živ, neću u Hrvatsku na more

Predsjednik Srbije kaže da u Hrvatsku nije htio ići na more, već u Jasenovac, da pokaže poštovanje prema žrtvama u Drugom svjetskom ratu.

Izvor: Printscreen/Pink TV

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u petak da mora dati sve od sebe da Srbija ima najbolje odnose sa susjedima, ali da ne smije zaboraviti šta je bilo sa srpskim narodom u Drugom svjetskom ratu, prenosi Al Džazira.

Vučić je u intervjuu za Prvu televiziju rekao da više desetina hiljada ljudi iz Srbije svake godine ljetuje u Hrvatskoj, a da je njegov lični stav da on “dok je živ” neće ići tamo na more.

On je dodao da nije htio ići na more, već u Jasenovac, da pokaže poštovanje prema žrtvama i da je ponovo tražio da posjeti to mjesto stradanja, ali da se s tim ništa nije dogodilo.

‘U Hrvatskoj počela revizija istorije’

Ponovio je svoju raniju izjavu da je bio šokiran što u Beogradu nema ulice posvećene jasenovačkim žrtvama, niti spomenik, prenosi FoNet.

Vučić je ocijenio da je u Hrvatskoj počela revizija historije.

Kako je rekao, Hrvatska se ljuti zbog obilježavanja zločina na Petrovačkoj cesti, jer žele pokazati da je akcija “Oluja” bila “čista”.

(MONDO)