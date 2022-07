Hrvatski ministar: Vučićeva posjeta nije dobronamjerna

Ministar spoljnih poslova Hrvatske Gordan Grlić Radman rekao je da je za njegovu zemlju neprihvatljivo da nije službenim putem informisana o namjeri moguće posjete predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Jasenovcu i ne doživljava je dobronamjerno.

Izvor: YouTube/Screenshot

"Mi je doživljavamo nedobronamjerno imajući u vidu da smo shvatili da takav dolazak nije iskren, da nije odavanje pijeteta žrtvama nego da je više motivisan činjenicom zadovoljenja unutrašnjopolitičkih potreba u Srbiji, a prije formiranja Vlade Srbije", rekao je Grlić Radman novinarima.

Prema njegovim riječima, Vlada Hrvatske iskreno se zalaže za normalizaciju odnosa Hrvatske i Srbije.

"To smo uvijek isticali, na kraju to je evropska praksa i niko više kao Vlada i premijer Hrvatske Andrej Plenković nije pokazao uključivost, toleranciju, pružio je ruku u iskrenom dijalogu. Srbija koja se još nije suočila s prošlošću", rekao je Grlić Radman.

On je naveo da je predsjednik države štićena osoba i da to zahtijeva angažman hrvatskih vlasti.

"Mi kada prelazimo granice, najavljujemo to diplomatskim putem, a to znači slanjem note. Ovdje se to nije dogodilo. Ne mogu se granice prelaziti samo tako. Ako govorimo o normalizaciji odnosa, iskrenom dijalogu, onda su se trebali dogoditi takvi razgovori kako bi se takva jedna posjeta mogla dogoditi", rekao je Grlić Radman.

Odgovarajući na pitanje da li to smatra političkom provokacijom Srbije, Grlić Radman odgovorio je potvrdno.

"Smatramo provokacijom upravo zbog činjenice da su ovdje žrtve sredstvo, a ne cilj. Cilj je predstaviti javnosti Srbije napore predsjednika Vučića i dobiti dodatne političke poene u kontekstu formiranja vlade", tvrdi Grlić Radman.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić planirao je danas privatno da posjeti Jasenovac i Pakrac, ali hrvatske vlasti nisu mu dozvolile ulazak u zemlju.

(Srna)