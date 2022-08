Tužilaštvo formiranlo predmet: Cetinjanin koji je pucao u Borilovića nedostupan policiji

Aleksandar Bošković, načelnik Odsjeka za suzbijanje opšteg kriminaliteta je rekao da Neno Kaluđerović nije dostupan za policiju.

Izvor: youtube/CGTV

Načelnik Odsjeka za suzbijanje opšteg kriminaliteta Aleksandar Bošković kazao je u Dnevniku TVCG da Cetinjanin Neno Kaluđerović, koji je pucao juče na Vuka Borilovića, nije trenutno dostupan policiji. Još uvek nije utvrđeno da li je Borilović preminuo od projektila koje su u njega ispalili policajci ili Kaluđerović.

"Preduzimaju se određene mjere i radnje da bi Neno Kaluđerović bio bezbjedan i da bi se obezbijedilo njegovo prisustvo u čitavom ovom postupku", kazao je on.

Na pitanje jesu li utvrdili motiv jučerašnjeg zločina na Cetinju, Bošković kaže da su mere i radnje još uvek u toku.

"Preliminarno možemo da saopštimo da je ovo lice posljednjih dana pokazivalo određene promene u ponašanju i u tom smislu je uz pomoć prijatelja za juče bio zakazan ljekarski pregled", naveo je Bošković i dodao, da nažalost do tog pregleda nije došlo.

"Obdukcija je završena. Ja u ovom trenutku ne mogu, bez odobrenja VDT, da iznosim više detalja taj nalaz će biti dostavljen VDT-u. Na tijelu izvršioca ima više povreda od vatrenog oružja, pa u tom smislu ne možemo saopštiti više detalja. Ali za sada mi ne možemo iznositi detalje da li je smrt nastupila od posljedica ranjavanja od strane policije ili ovog građanina", naveo je Bošković.

Podsjeća da je u 15 i 30 policija dobila informaciju da je u naselju Medovina došlo do pucnjave. Kaže i da je policija prvo pritekla u pomoć ranjenim osobama, nakon čega je Borilović pucao na njih.

"Nakon toga su bili ispunjeni svi zakonski uslovi i policija je uzvratila paljbu i ispalila 20 projektila. U razmjeni te vatre jedan policajac je povrijeđen", naveo je Bošković.

Nije bila višesatna akcija, već od pola sata ili 45 minuta. On kaže da je, prema sadašnjim informacijama, četiri ili pet policajaca upotrijebilo vatreno oružje juče na Cetinju.

Pogledajte galeriju fotografija sa mjesta tragedije:

"Pojavile su se spekulacije da je to bila višesatna akcija. U 15.30 dobili smo poziv, u 15.50 imamo da je sam izvršilac pozvao još jedno lice gdje je saopštio da je teško ranjen da je lišio života više lica i da misli da neće ostati živ. Nakon 15.50 došlo je do upotrebe vatrenog oružja od strane N.K., koji je to vremenski interval ne možemo da se precizno izjasnimo, i nakon toga nastupila je smrt tog lica. Tako da nije bila višesatna akcija, već sada možemo reći pola sata ili 45 minuta, ali ne možemo precizno da se izjasnimo", kazao je Bošković.

Tužilaštvo formiralo predmet povodom događaja na Cetinju

Više državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je predmet povodom tragičnog događaja na Cetinju.

Rukovodilac tužilaštva Lepa Medenica rekla je da će se, nakon preduzimanja svih neophodnih mjera i radnji, sprovođenja vještačenja i saslušanja svjedoka-očevidaca, doći do dokaza ko je ubio napadača V.B (34).

U cetinjskom naselju Medovina, u blizini Vladinog doma, V.B. je vatrenim oružjem ubio 10 i ranio šest osoba.

