Galić: Radioaktivni otpad treba da se skladišti u Sloveniji, a ne uz Unu

Član pravnog tima za Trgovsku goru Nemanja Galić rekao je da bi odlaganje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori moglo da dovede u pitanje i diplomatske i ekonomske odnose BiH i Hrvatske.

On je naglasio da bi skladištenje u Sloveniji bilo idealno rješenje za sve i treba ponovo pokrenuti pregovore o tome.

Galić je rekao da bi izgradnja odlagališta na Trgovskoj gori ugrozila živote 250.000 stanovnika u slivu Une.

On je naveo da se pregovori između Slovenije i Hrvatske o ovoj temi trenutno ne vode, te da bi ih na neki način trebalo aktivirati.

"To je opcija koja postoji kao mogućnost, ali to se trenutno ne pregovara. Oni su pregovarali do prije par godina. Koliko sam shvatio u razgovoru s hrvatskom stranom, ti pregovori su propali iz nekog banalnog razloga", rekao je Galić.

On je naveo da su i Slovenci potvrdili da opcija odlaganja otpada u Sloveniji i nije u potpunosti isključena.

Galić je pojasnio da bi se, ukoliko odlagalište bude u Sloveniji, otpad skladištio na lokaciji na kojoj se i pravi.

"Slovenci imaju dovoljno kapaciteta da skladište i hrvatsku stranu otpada, dok bi ovdje bilo potrebno izgraditi objekti adekvatni za skladištenje, a postoji i niz drugih problema", rekao je Galić i dodao da izgradnja odlagališta na Trgovskoj gori pravi probleme i BiH i Hrvatskoj.

