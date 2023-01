CJENOVNIK SA FRISTAJLERA: Separe 2.400 €, sve bilo KRCATO

Organizatori dočeka Nove godine na Fristajleru pokazali su veliku neodgovornost za goste, a tek da vidite koliko je posjetioce koštao provod na čuvenom splavu...

Nakon katastrofe na dočeku Nove godine na Fristajleru, kada je splav usljed velike preopterećenosti iznenada potonuo, gosti su potvrdili da im nije bila osigurana bezbjednost na objektu, a potrošili su veliki novac.

Prema reklami za doček Nove godine 2023. u ovom klubu, cijena karte za noć je išla od 27 do 40 evra pa do nevjerovatnih 1.000 evra, koliko je iznosila doplata za takozvani "Freestyler separe" sa 6 premium flaša pića po izboru.

Sada se na društvenim mrežama pojaviokompletan cjenovnik, a cijene su sljedeće.

Samo ulaz na žurku koštao je 20 evra, rezervacija barskog stola za pet osoba koja podrazumijeva jednu flašu domaćeg pića, koštala je 230 evra, mali separe za osam osoba i premium flaša 600 evra, VIP separe za 12 osoba 1 flaša premium pića i 2 flaše šampanjca koštale su 1.100 evra. ultra vip separe je 1.600 evra za 15 osoba, a mega VIP separe 2.400 evra, u cijenu su bile uključene 2 flaše premium pića i dvije flaše šampanjca Dom Perignon.

Nakon incidenta brojni gosti su razočarani uslugom, ali su srećni što su izvukli živu glavu. Jedan mladić koji je bio ovdje na dočeku Nove godine opisao je trenutak kada je splav krenuo da tone:

"Niko nije znao šta se dešava. To su bile sekunde u pitanju. Vidio sam da dvojica trče napolje, ja sam rekao drugarima da treba da bježimo. Čaša je po podu bilo svuda, djevojke su se izule i bose trčale. Voda je polako navirala, u jednom u trenutku posljednjoj grupi ljudi, bila je već do koljena. Ljudi su izlazili mokri i posječeni", svjedoči on.

"Mogli smo da izginemo, a dali smo mnogo novca, vjerujte". Kako kaže, ovo je sve bio, u najmanju ruku, veliki propust.

"Dali smo mnogo para za doček koji je propao, ali dobro je spasili smo žive glave! Nedostaju nam dokumenta, novac, drugarici je ostala cijela torba za stolom, bez jakni smo ostali, a dali smo vjerujte mnogo novca", ispričao je on.

