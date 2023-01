NOVE TVRDNJE O UBISTVU ARKANA! Sin likvidiranog Mande tvrdi da je više osoba pucalo, smatra da je država sve naredila

U ubistvu Željka Ražnatovića Arkana učestvovalo je oko 20 ljudi.

Željko Ražnatović Arkan (47) ubijen je 15. januara 2000. godine u hotelu "Interkontinental" u Beogradu. Uz njega su nastradali i Milenko Mandić Manda (44) i Dragan Garić Gara (47). Mandin sin, Aleksandar Mandić (41), tvrdi da je tog kobnog dana bilo više osoba koje su pucale u žrtve.

Prema Mandićevim rečima, Dobrosav Gavrić nije jedini koji je pucao u njegovog oca, Arkana i Garu. On je uvjeren da je u zločinu učestvovalo više od 20 ljudi. "Dobio sam informaciju od jednog dobro obaviještenog čovjeka da je bilo najmanje dva pucača i da je u pripremi i realizaciji učestvovao veliki broj ljudi. Ubice tog dana nisu smjele da omanu", napomenuo je Aleksandar Mandić.

Sagovornik dalje otkriva da smatra da zna ko je stajao iza ubistva. "Bez jakih leđa niko nije mogao da izvrši takvu likvidaciju. I dalje ostajem pri tome da je država ubila Željka Ražnatovića Arkana, mog oca i Dragana Garića Garu. Tog dana su namjerno isključene kamere u hotelu. Da li su to naredili Slobodan Milošević, njegova supruga Mirjana Marković ili tadašnji šef DB Rade Marković, ne znam tačno, ali iz te "kuhinje" je sve krenulo. Radomir Marković je želio da ukloni Arkana, ali ne znam da li je u tome sarađivao sa nekim stranim službama", tvrdi Mandić.

Od ubistva je prošlo 23 godine, a Mandić i dalje ne zna da li je njegov otac bio meta ili koletaralna šteta. "Nisam uvjeren da je slučajno ubijen, pošto su u njega ispaljena čak četiri metka. Jedan u sljepoočnicu, tri u grudi i jedan pored nogu. U Arkana su ispaljena dva hica u glavu, a u Garića jedan. To je pokazalo vještačenje", ističe Mandin sin.

Dobrosav Gavrić pobjegao je iz Srbije u Južnoafričku Republiku uoči izricanja presude od 35 godina za trostruko ubistvo u "Interkontinentalu", što je Mandiću izrazito čudno. Podsjećamo da je Gavrić ranjen 2011. godine u mafijaškom obračunu u toj zemlji. Nakon toga je uhapšen, ali nikad nije izručen Srbiji.

"To je sramota! Možda im Gavrić tamo treba, a možda im nije pogodan za izručenje. Ako on nije ubio Arkana, Garu i mog oca, kao što je tvrdio, zašto me nije nazvao i rekao mi da mu je to napakovano? Poznavao je mog oca i Arkana još dok je obezbjeđivao Zorana Uskokovića Skoleta. Te Gavrićeve priče da će ga nekakvi Arkanovi osvetnici ubiti ako bude izručen Srbiji obične su izmišljotine! Niko ne bi svetio Arkana! Dobijam informacije da Gavrić u Južnoafričkoj Republici živi dobro, da dobija pare odavde", istakao je Mandić.

