Novi detalji napada na dečaka na Kosovu: Albanci ga ŠUTIRALI, oteli mu i telefon

Oglasio se otac pretučenog dječaka iz Suvog Dola i otkrio detalje napada

Izvor: Youtube/ Kosovo Online/Screenshot

Zlatko Milutinović otac dječaka Lazara M. koga su trojica Albanaca pretukla tokom jučerašnjeg dana u Suvom Dolu otkrio je nove detalje stravičnog prebijanja njegovog sina. Kako je istakao Lazar je i dalje u šoku.

"Ipak je on dječak od 15 godina, ne zna tačno šta se desilo. Krenuo je ujutru prema Mitrovici, ima tri kilometra od Suvog Dola do tamo i išao je pješice. Naišli su oni autom, dobacivali su mu, dijete nije odgovaralo jer ne zna albanski. To im je bilo dovoljno da vide da je on Srbin. Okrenuli su auto, a on kada je to vidio, počeo je da bježi", priča otac pretučenog dječaka.

Dalje navodi da su trojica Albanaca stigli njegovog sina i počeli udaraju.

"Krvnički su ga šutirali, oteli su mu telefon, poslije se sjetio da su mu vukli i patike, da su i njih htjeli da mu skinu. Vrištao je i zvao u pomoć, a oni su se pokupili i otišli", priča i dalje potreseni Zlatko. "Odvukao se do zgrade koja je bliža od naše i gdje žive Srbi. Lupao je ljudima na vrata i tražio pomoć. Izašli su mu u susret. Tek kasnije mi je rekao da su ga tukli i šutirali. Ove se dešava već više puta u Suvom Dolu. Bilo je i gorih napada, ja sam spasio jednog dječaka, kada mu je trojica Albanaca kolima prepriječila put. Da tu nisam bio, mislim da bi dijete nagrdili skoz. Oni su samo junaci na nejač", kaže Milutinović.

U policiji su rekli da će uraditi sve što mogu, ali se otac pretučenog dječaka ne nada mnogo. Zabrinutost među mještanima se osjeća, a kako kaže Srbe sada nema ko da zaštiti.

"Da nisu znali da je Srbin možda mu ne bi ništa radili", kaže Milutinović za Prvu.

Večeras je saopšteno da je jedan od napadača, Albanac (22) uhapšen.

(MONDO/Blic)