Velika promjena: Bakšiš u Srbiji postaje dio računa?

Bakšiš u Srbiji mogao bi uskoro da se nađe kao stavka na fiskalnom računu.

Izvor: Shutterstock/Iakov Filimonov

Poslovno udruženje hotelsko ugostiteljske privrede HORES uputiće ministarstvima turizma i finansija inicijativu za uvođenje napojnice u legalne tokove. Na ovaj način bi bakšiš u Srbiji mogao uskoro da se nađe kao stavka na fiskalnom računu.

Predsjednik ovog udruženja Georgi Genov kazao je da je njihov prijedlog da bakšiš bude 10 odsto do iznosa računa. Pojasnio je da i dalje postoji dilema da li bi napojnica trebalo da bude obavezna ili da se ostavi mogućnost gostu da izabere da li će da je da jer postoji mogućnost da neće biti zadovoljan uslugom.

Ugostitelji traže uvođenje napojnice u legalne tokove jer inspektori ne tolerišu višak novca u kasi i zbog toga im pišu kazne i zatvaraju lokale. "Glavna dilema je da li da bude obavezno ili dobrovoljno. Postoji mogućnost da se na račune uvede stavka "servis" i da za potrošača bude obavezna 10 odsto, a da se ne oporezuje do tog iznosa. Druga opcija je da onaj ko nije zadovoljan uslugom ima mogućnost da ne plati taj iznos", kaže Genov.

Predsjednik udruženja HORES ukazuje da je važno da se riješi problem regulisanja napojnica, jer inspekcije ne tolerišu višak novca zatečen u kasi. "Kasa su i novčanik i džep konobara. On kad ide na posao, sav novac mora da ostavi i ako mu se nađe višak, restoran može da se zatvori do deset dana, drugi put do 60, a treći put na čak godinu dana", navodi Genov.

Sagovornik kaže da je zapravo cilj da konobari na ovaj način budu stimulisani i da ne "bježe" u inostranstvo. Dilema potrošača je da li bi taj ceh na kraju platili korisnici usluge. "Ugostitelj formira cijenu i taj servis bi uračunao ukoliko bi bio obavezan. Ako je preskup, neko neće da plati i neće da ruča tu. To bi bio dio cijene i tržište bi to regulisalo. Ta mera ne dodiruje kupca generalno. Sada bi se samo zvanično prikazivao i onda bismo mogli da stimulišemo ljude da ostanu da rade u ovom sektoru, jer je ogroman problem nedostatak radne snage, naročito tokom ljeta", navodi Genov.

Poreski savetnik Milan Trbojević smatra da nije realno da država dozvoli ugostiteljima da 10 odsto napojnice bude neoporezovani prihod. Dodaje i da bi druga varijanta, kada bi se napojnice uvele u sistem fiskalizacije, ali sa naplatom poreza i doprinosa, ne bi doprinijela da se podignuprihodi konobarima, već da bi se njima ova mjera najmanje isplatila.

"Potrošačima bi u suštini bilo isto, ali bi same radnike destimulisalo, jer bi dobar deo tog bakšiša otišao na plaćanja državi. Ne vjerujem da će im država dati novu kategoriju za to i da će im dozvoli da ne plaćaju doprinose na taj iznos, jer pretpostavljam da će ići na to da bi mogli lako da zloupotrebljavaju i da manipulišu. Mogli bi da daju radnicima minimalnu platu i da jednostavno otkucaju bakšiša koliko im treba. Sa doprinosima bi moglo da se uvede, da bude oporezovano kao plata sa oko 60 odsto, ali konobari ne bi imali korist od toga", kaže Trbojević.

