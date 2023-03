Jeziva scena u "Zari": Radnik uzeo odjeću sa poda i zamalo povratio (VIDEO)

Kako je naveo na video snimku, ovaj mladić je pokupio i go*no jedne žene koja je veliku nuždu obavila u kabini Zare.

Baš kad pomislite da ste sve vidjeli, iznenadi vas nešto novo. Društvenim mrežama kruži video snimak momka koji priča kako je doživeo neočekivanu i veoma neprijatnu situaciju. Šokirani radnik, koji je radio u Zarinoj prodavnici u Hrvatskoj otišao je da pokupi odjeću iz kabine, ali je onda uslijedio neočekivani i odvratni obrt.

Uz gomilu odjeće, koju je pokupio rukama sa patosa kabine i stavio uz grudi, ovaj mladić je pokupio i go*no jedne žene koju je "potjeralo" u kabini Zare. Mladić nije mogao da vjeruje u šta gleda, a ovaj "nesrećni" slučaj je nasmijao mnoge korisnike društvenih mreža, a mnoge je i zgrozio! Očigledno da žena nije uspjela da izdrži, pa je nuždu obavila nasred kabine prodavnice i samo odšetala.

"Radio sam u Zari jedno tri i po godine, imam gomilu priča, ali ova mi je najodvratnija. To je bilo za zimsku rasprodaju, ne znam ko je ta žena bila. Radio sam na garderobi, i ljudi ulaze, ti ih puštaš, ne gledaš ko ulazi i sa čim ulazi, baš te briga. A kad ljudi izlaze, tačnije žene, pošto sam radio na ženskom odjeljenju, one su zapravo jako nepristojne, jer svu odjeću ostavljaju na podu. I kad je prazna kabina, ti moraš to sve da skupiš sa poda i vratiš nazad u prodavnicu", priča ovaj mladić i nastavlja:

"Tako je bio moj red da pokupim stvari iz kabine i bogami sam pokupio", na šta je TikToker ustao i demonstirao čitavu situaciju: "Mi to moramo da pokupimo iz kabine. Uzmeš ovako stvari (saginje se i uzima gomilu odjeće) i staviš je na stomak, jer je tako lakše da se nosi. Držim ja tako stvari, super, sav srećan, obavio sam posao i skapiram, imam go*no na grudima, neko se po*rao u kabini i da sam ja to go*no pokupio sa ostatkom odjeće. Uglavnom, žena se po*rala u kabinu i to ostavila! Čučnula tamo, obavila svoj posao i bacila odjeću na to, kao da prekrije svoje tragove. Odvratno", rekao je on.

Video ima oko 2.000 lajkova na TikTok-u, a u opisu je pisalo: "Ni prva ni zadnja žena koja se po*rala u Zari". Korisnici mreža su bili zaprepašćeni onim što vide. Podsmijavali su se incidentu, a neki su bili zapanjeni. "Molim???", "Emotional damage", "Odvratno! Ja sam prestala da idem po prodavnicama, jer ženske kabine izgledaju grozno, sve razbacano, prljavo, baš užas", "Radila sam u Zari u Rijeci i desila se ista stvar. Ljudi su stvarno odvratni", "Znači Zara jednako wc? Haha".

