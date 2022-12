Proglašen je NAJPERVERZNIJIM grobom na svijetu! Evo zašto žene dolaze da se TRLJAJU o njega

Često nazivana "najperveznijim grobom", grobnica Viktora Noara sastoji se od skulpture muškarca u prirodnoj veličini, a žene obožavaju da se "trljaju" o nju iz bizarnog razloga!

Izvor: Profimedia

Iako su Luvr i Ajfelova kula na vrhu liste svakog turiste koji putuje u Pariz, jedna od iznenađujućih atrakcija grada su pariska groblja, među kojima je i Pere-Lašez. Posljednje počivalište značajnih ličnosti, poput Oskara Vajlda, Džima Morisona i Šopena, mjesto je koje svake godine posjeti oko tri miliona ljudi. Međutim, među poznatim spomenicima ističe se grob koji je stekao kultni status, uprkos činjenici da je njegov vlasnik živio prilično običnim životom. iječ je o Viktoru Noaru, novinaru koji je do smrti 1870. radio za francuski list La Marseljeza, a kada je umro imao je samo 22 godine.

Uprkos prilično običnoj karijeri, Noara je na kraju ubio princ Pjer Bonaparta, rođak Napoleona III, koji je u to vrijeme vladao. Princ je bio uvrijeđen stavovima La Marseljeze o njegovoj porodici i izazvao urednika na dvoboj. Noir je poslat da dogovori vrijeme i mjesto sukoba, ali je tada izbila tuča i Bonaparta je ubio Noara. Njegova smrt izazvala je Bonaparta da se suoči sa gnjevom javnosti, posebno pošto je na kraju oslobođen optužbi za ubistvo. To je čak dovelo do serije nasilnih demonstracija, a Viktor Noar je postao revolucionarni simbol, a više od 100 hiljada ljudi prisustvovalo je njegovoj sahrani.

Ali to nije glavni razlog zašto ovaj običan čovjek i danas na svom grobu prima brojne bukete i vijence cvijeća. Grobnica Viktora Noara, koja se često naziva "najperverznija grobnica na groblju", sastoji se od skulpture čovjeka u prirodnoj veličini autora Žila Dalua. Figura leži ravno na leđima, sa otvorenim kaputom i šeširom na boku, pored noge. Iz nepoznatih razloga, Dalou je napravio veoma primjetnu izbočinu ispod pojasa na skulpturi, što je pokrenulo stvaranje bizarnog mita koji je na kraju učinio da grob Viktora Noara postane simbol plodnosti i seksualne sreće.

Vjeruje se da će joj to donijeti povećanu plodnost i blažen intimni život ako žena poljubi usne statue Viktora Noara, protrlja izbočinu na njegovim pantalonama i ubaci cvijet u njegov šešir. Ali neke žene, doduše, idu i dalje od pukog ljubljenja i trljanja, prenosi britanski Miror.

Ako želite da zatrudnite, treba mu protrljati desnu cipelu, a ako želite da imate blizance, protrljajte lijevu. Očigledno bebe nakon toga stižu vrlo brzo, a neudate djevojke uspijevaju da nađu muževe za godinu dana! S obzirom na to koliko je lice skulpture i izbočina na pantalonama već 'izlizana', skulptura je izgleda živi dokaz da su neki ovaj mit shvatili veoma ozbiljno...

Fotografija snimljena 12. maja 2004. nadgrobnog spomenika francuskog novinara Viktora Noara (1848-1870) na groblju Per Lašez u Parizu. Per Lašez je najveće groblje u Parizu i jedno od najpoznatijih na svetu. Groblje je prava prozivka velikih i dobrih koji su osvetlili sve aspekte francuskog i pariskog života u poslednjih 200 godina. To je takođe lokacija pet spomenika Velikog rata. Groblje će proslaviti 200. godišnjicu 21. maja 2004. AFP FOTO DŽOEL

Usne, prepone i cipele Viktora Noara blistaju, dok ostatak njegovog tijela ima uobičajeni zelenkasti ton patine. Iako je oko skulpture 2004. godine postavljena ograda i znak upozorenja na kojem je pisalo: "Svaka šteta nastala zbog grafita ili nepristojnog trljanja biće procesuirana", žene su je brzo srušile.

(MONDO)