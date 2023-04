Ako iko zna tajnu uspješnog braka to su oni: Zoran i Mirjana su zajedno 54 godina, evo koja su pravila

Zoran i Mirjana Martineti, koji su 54 godine u skladnom braku, otkrivaju tajnu dugovječne ljubavi.

Zoran i Mirjana Martineti iz Herceg Novog više od pola vijeka njeguju odnos koji je razniježio cijeli region. Upravo su se vratili sa Tajlanda, gdje su proveli tri mjeseca i kako kažu, doživjeli nevjerovatno iskustvo. Zoran i Mirjana su u emisiji "150 minuta" na Prvoj otkrili na koji način ljubav može da opstane decenijama i omladini ukazali na greške.

"Vrlo često putujemo, svaki slobodan trenutak koristimo da negdje pođemo. Sada smo bili na Tajlandu, naš sin živi tamo. Bili smo tri mjeseca, jako puno smo vidjeli, obišli, probali svašta i doživjeli tako divne trenutke o kojima može mnogo da se priča. Što se tiče ljudi tamo, toliko su opušteni, smiju se. Ne vidite namrgođene ljude sa stresom i tenzijom", rekla je Mirjana, a potom otkrila da je ljubav sa Zoranom bila na prvi pogled.

"Mi smo se upoznali kad smo bili jako mladi. On je bio četvrti razred srednje škole, ja prvi. On je već imao svoj bend i svirao je na jednoj školskoj zabavi. Pjevao je pesmu 'Natali' i tu smo se upoznali. Od tada traje naša priča i nadamo se da će trajati još dugo. Bila je ljubav na prvi pogled", rekla je Mirjana.

Recept za dugovječan brak

"Ljubav je osnovna naravno. Treba da imate pravu ljubav, poštovanje, razumijevanje, sklad koji prati sve to, ali najvažnije od svega je svakodnevno obnavljanje. To je nešto što zaliva sve to, najvažnije je svakodnevno uraditi nešto minimalno da podsjetite nekoga da ga volite", rekla je Mirjana, na koju se Zoran sa osmijehom nadovezao: "Ali uzajamno!".

Svaki put kada Mirjana prođe pored Zorana, mora da ga poljubi, dok on nikada ne odlazi i ne dolazi kući, a da ne kaže "Ćao ljubavi". Zoran i Mirjana smatraju da mladima danas manjka tolerancije, ali i da mnogi od njih nisu spremni na razna odricanja zarad ljubavi.

"Jeste, danas je brak drugačiji. Treba dosta razumijevanja i tolerancije, nemaju toga dovoljno. Treba mnogo odricanja. Ako poštujete i ako imate svoj cilj za takvo zajedništvo, onda je moguće da imate dugovječnu ljubav", savjetovao je Zoran koji smatra da bolje uspijevaju parovi sa sličnim interesovanjima.

"Mislim da je zajedničko interesovanje za određene stvari mnogo važno. Naravno, opet kažem, tolerancija je jako važna. Bez ljubavi ništa, to je osnovno. Potrebna je stalna i što bi ona rekla, stalno zalivanje", rekao je Zoran, a Mirjana dodala: "Ako vi svaki put kad se poljubite, imate taj osjećaj nježnosti, to je to".

