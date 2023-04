Ona ima 116 kilograma, on upola manje: "Imamo samo jedan cilj"

Zbog drastične razlike u težini, djevojka i njen dečko postali su senzacija na društvenim mrežama.

Izvor: Instagram/themontgomeryss

Britani Žak (25) iz Singletona u Ontariju, odustala je od potrage za ljubavlju zato što su je svi muškarci terali da ide na dijetu. Ako ne bi uspjela u tome, oni bi je surovo ostavljali. Tako je bilo godinama, sve dok nije upoznala Meta Montgomerija, današnjeg supruga, kome nije smetalo što ona ima 116,5 kilograma. Met ima skoro upola manje, tačnije, 63,5 kilograma.

Britani se dugo borila sa samopouzdanjem. Sadašnjeg supruga upoznala je preko Fejsbuka 2020. godine, koji kaže da ga je privukao njen stav, kao i povjerenje sa kojim stupa u odnose sa ljudima. "Oboje smo gotovo odustali od izlazaka kad smo počeli da razgovaramo. Međutim, vidjela sam da se slažemo od trenutka kad smo se upoznali. U početku sam bila malo neodlučna. Bila sam u vezama u kojima su mi momci rekli da će me ostaviti ako ne krenem na dijetu. To je uticalo na moje samopouzdanje i u jednom sam trenutku počela da vježbam i radim na tome. Međutim, tad sam shvatila da, ako to učinim zbog tuđe percepcije ljepote, više neću voljeti sebe", kaže Britani.

Svoju stranu njihovog početka, iznio je i njen suprug.

"Ranije sam bio u vezama s mršavim djevojkama i one uopšte nisu bile srećne. Nisu bile sigurne u sebe i stalno su se borile s potrebom da nešto promijene na sebi, što mi se nije sviđalo", kaže Met i dodaje kako mu se Britani sviđa zbog samopouzdanja i pozitivnog stava koji ima prema svom tijelu. Ipak, priznaju da ponekad nije lako suočiti se sa negativnim komentarima na mrežama, na kojima im pišu "kako da ne bi trebalo da budu zajedno".

"Primjećujem da ljudi bulje kad prolazimo ulicom, ali većina negativnih komentara do sada bila je samo na mrežama. Ljudi komentarišu naše fotografije na Instagramu u stilu da ja baš nisam dovoljno veliki muškarac za nju", kaže Met koji se, zajedno sa Britani, nada da će pomoći parovima koje muči ovakva razlika u fizičkom izgledu.

"Srećni smo zajedno, a to je najvažnije", rekla je Britani. Pogledajte kako Britani i Met izgledaju:

(MONDO)