Psihoterapeut o vezama i varanju: Miješamo dve stvari - zbog toga je sve više SAMACA

Zbog čega muškarci varaju, a zbog čega žene?

Izvor: Shuterstock/Kurir/Screenshot

Niko ne voli da ga partner prevari u odnosu, bilo to veza, a još gore brak. S druge strane, ima ljudi koji su skloniji varanju. Vječito pitanje koje se postavlja jeste zašto! Psihoterapeut Zoran Milivojević gostujući na Kurir TV otkrio je zbog čega muškarci varaju, a zbog čega žene i kakve to veze ima sa hormonima.

Kako je na samom početku ove teme istakao u istraživanjima se pokazalo da muškarci mnogo češće prijavljuju varanje, s tim što oni drugačije varaju - više se*sualno i to iz jednog prostog razloga.

"Oni imaju testosteron koji pojačava i se*ualnost i agresivnost. Recimo prva ocjena kada upoznaju novu osobu jeste da li bi imali intimni odnos sa njom ili ne", objašnjava psihoterapeut.

S druge strane, ženski hromoni su takvi da su one više predodređene za vezivanje, porodicu i djecu. Kod njih se više javljaju emotivne prevere, međutim kako tvrdi psihoterapuet, i to se polako mijenja.

"Ima onih žena koje preuzimaju mušku ulogu, pogotovo ako su same doživjele prevaru i razočaranje. One prestaju da vjeruju u stabilnost, preuzimaju muški model i počinju se*ualno da varaju", objašnjava on i dodaje da kada žena vara, ona očekuje da će to da preraste u neku ozbiljnu vezu...

Psihoterapuet Zoran Milivojević se zatim osvrnuo i na našu glavnu prestanicu, Beograd, te rekao da djevojke u njemu pogrešno biraju.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

"Djevojke biraju frajere. Frajer dolazi od reči fraj, što u prevodu znači slobodnjak. A njena fantazija je da će on nju toliko da voli da će da se pretvori u porodičnog muškarca. U praksi se to ne dešava. Ti muškarci su često emotivno nezreli, ali su jako dobri za zabavaljanje. Jako su prijatni za druženje, duhoviti i šarmantni, ali su krajnje nepodobni za ozbiljnu vezu", istakao je on.

Zanimljivo je da, upravo zbog toga, negdje oko 80 odsto žena međusobno konkuriše za 20 odsto muškaraca i tu je problem. Takođe, psihoterapeut se osvrnuo i na još jedan problem koji je u našem društvu prisutan unazad par decenija, a reč je o porodici.

"Civilizacija je zasnovana na porodici. Porodica treba da bude zasnovana na ljubavi, ali mi smo pomiješali ljubav i zaljubljejnost. Zaljubljenost je nestabilno osjećanje, a ljubav je stabilno. Kada zasnujemo porodicu na zaljubljivanju, sve postaje nestabilno. Jedan veliki nered je nastao u ljubavnim odnosima i to traje jedno 30 i više godina", rekao je on i dodao da se to sve više pogoršava.

Zbog toga danas imamo dosta mladih bez partnera, onih koji žele ali ne mogu da nađu partnera, kao i sve više ljudi koji ne želi da imaju djecu, tačnije odlažu roditeljstvo, a neki čak i zakasne sa istim... Za kraj, savjetovao je da ono što svi treba da naučimo jeste da "spojimo" mozak i srce, kao i da radimo na sebi.

(MONDO)