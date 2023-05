Novi detalj istrage: Dječak osumnjičen za ubistvo 10 osoba iz Ribnikara se PREMIŠLJAO PRIJE PUCNJAVE

Prema najnovijim informacijama iz istrage masakra u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar", dječak K.K. (13) se prije pucnjave premišljao i htio je da pozove svoju majku da dođe po njega.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Dečak (13) koji je osumnjičen za ubistvo deset osoba u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" u sredu 3. maja se, prema najnovijim informacijama, premišljao i htio je da pozove majku prije pucnjave.

"U školu je došao naoružan i sa planom, ali je u trenutku kad je vidio čuvara D. V. koga je volio i cjenio ipak je želio da odustane od svega i krenuo je da zove majku da dođe po njega. Međutim, kad je vidio da čuvar želi da mu pomogne jer je vidio da se čudno ponaša, izvadio je pištolj i upucao je prijatelja, a onda je krenuo u krvavi pir po školi kada je ubio i devet drugara. On je poslije zločina rekao da je bio sam u svemu i da niko nije imao pojma šta on sprema, nije želio da mješa porodicu", navodi izvor upućen u istragu.

Prema riječima prijatelja porodice ovog dječaka, njegova majka je željela da on bude najbolji i on je navodno htio da udovolji svojim roditeljima. Međutim, niko do tada nije vidio kao problem koji bi mogao da ima stravične posliedice.

(MONDO/Kurir)