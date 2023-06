SNIMIO TRENUTAK RUŠENJA MOSTA NA ZAPADNOJ MORAVI: Vidio da su pukli stubovi, pa spriječio tragediju

Nemanja je snimio trenutak rušenja mosta.

Izvor: RTS/Screenshot

Trenutak urušavanja mosta preko Zapadne Morave, koji spaja čačanska sela Mrčajevce sa Mršincima i Slatinom, snimio je Nemanja Bogosavljević. On je vidio da su stubovi pukli i spriječio je veću nezgodu kad je zaustavio autobus koji je trebalo da pređe preko mosta.

Kad se most srušio na njemu nije bilo nikoga. Inače, on je već bio oštećen u poplavama i preko njega je bio zabranjen saobraćaj. Rješenje o obustavi saobraćaja na ovom mostu izdato je 07.11.2022. Mještani su taj most ipak koristili jer je on najkraća veza između dva sela, a alternativni put je dug 40 kilometara.

Nemanja koji je snimio trenutak rušenja mosta izašao je jutros da vidi šta se dešava sa nivoom Morave. Nakon toga je otišao da vidi u kakvom je stanju most s obzirom na to da je bio oštećen. “U 22 časa sinoć most se držao odlično, nije bilo većih problema, osim tih drva koja je stub zadržavao. Jutros kad sam došao, to u 6.20, vidio sam da je stub pukao, morao sam ići da se vratim do kuće. U tom trenutku sam pozvao policiju, rekao da će se most srušiti pošto su pukli stubovi“, rekao je Nemanja.

Kako je istakao, poslije sedam-osam minuta se vraćao natrag ka Moravi i sreo autobuse, nekoliko vozila sa turskim radnicima koji rade na Moravskom koridoru, oni su htjeli da pređu most. Kaže da je pokušavao da ih pretekne i zaustavi u pokušaju da pređu most.

Srušio se most u Mrčajevcima

"Uspio sam negdje tu da zatvorim prolaz autobusa na most. U tom trenutku, poslije nekih pola minuta, došla je policija i uspjeli smo da spriječimo neku veću katastrofu“, rekao je Nemanja, koji je nakon toga sišao i uperio kameru ka mostu. U tom trenutku most se srušio.

(MONDO/RTS)