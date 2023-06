SRUŠIO SE MOST NA ZAPADNOJ MORAVI! Obilne padavine uništile vezu između čačanskih sela (VIDEO)

Snimak urušavanja mosta na Zapadnoj Moravi je objavljen na društvenim mrežama.

Izvor: Twitter/Screenshot

Pod naletom nove bujice i obilnih padavina koje su pogodile Čačak most preko Zapadne Morave koji spaja sela Mrčajevce i Slatinu potpuno je uništen.

Kako se vidi na snimku koji je objavljen na društvenim mrežama veliki dio mosta se "odvalio" i pao u vodu. "Taj most nam je bio najbliža veza ne samo sa gradom, već smo preko njega prelazili i do svojih parcela, sada ne znam ni kako ćemo ni šta ćemo. Do skoro je bio zatvoren za saobraćaj jer je bio nebezbjedan za prelazak, zbog dotrajalosti nosećih stubova, a sada je potpuno uništen", kazao je za agenciju RINA, Marko iz Mrčajevaca.

Srušio se most u Mrčajevcimapic.twitter.com/rCJDugjysP — ScepanCar (@ScepanCar)June 17, 2023

Bujice se u čačanskoj opštini smiruju ali i dalje prave velike probleme. Pripadnici Civilne zaštite tokom čitave noći radili su na ispumpavanju vode na kanalu za navodnjavanje kako se ne bi izlio i poplavio naselje Kej.

(MONDO)